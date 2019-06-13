Шість звичок по догляду за шкірою, які потрібно прищепити дітям

Звички формують особистість людини так само, як її формують враження, середовище і події, що оточують її.

Лікар Анна Левадна радить прищепити дітям деякі звички по догляду за шкірою.

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Звичка №1. Вчасно лягати спати і висипатися

Дитина 3-5 років в нормі повинна спати 10–13 годин на добу, 6–13 років – 9–11 годин, підлітки – 8–10 годин

Корисна звичка спати на спині – це уповільнює появу зморшок.

Звичка №2. Правильно харчуватися

Здорове і різноманітне харчування — запорука красивої шкіри.

Включайте в меню продукти, багаті тваринним білком: риба, курка, м'ясо, морепродукти, яйця, сир, молочні продукти — вони повинні складати приблизно третину раціону.

1/3 – повільні вуглеводи: крупи, картопля, хліб, макарони, тощо.

1/3 – свіжі або варені фрукти і овочі.

Фаст-фуд та солодощі – рідко і потроху.

Звичка №3. Пити багато води

Давайте дитині стільки води, скільки вона просить. Перевага, звісно ж, – воді.

Звичка №4. Стежте за гігієною

Вчіть дитину вмиватися щодня – вранці й ввечері. Дітям без засобів, з підліткового віку вранці і ввечері важливо застосовувати очищувальний засіб (пінку, гель по типу шкіри).

Для кращого очищення можна використовувати пульсуючу щіточку з силікону, тому її легко мити, на ній не скупчуються бруд і бактерії. Важливо користуватися тільки оригінальними щіточками.

Після вмивання дітям не потрібно наносити зволожувальний крем, лише за наявності проблем зі шкірою.

Звичка №5. Захищати шкіру від сонця і морозу

Уникайте перебування на сонці при УФ-індексі вище 3 (зазвичай з 11 до 16 годин). У небезпечні години перебуваєте в тіні, надягайте капелюха. Використовуйте крем c SPF, зокрема, в похмуру погоду – це вбереже від розвитку раку шкіри, сонячних опіків і раннього старіння.

Носіть сонячні окуляри й не користуйтеся солярієм.

Взимку не забувайте наносити cold-крем (за 30-40 хв до виходу) і гігієнічну помаду. При сильному вітрі і холоді додатково захищайте шкіру шарфом, міський.

Звичка №6. Робити зарядку, стежити за поставою

Неправильна постава може бути однією з причин появи зморшок. Зміцнюйте м'язи спини: займайтеся з дитиною фізкультурою, плаванням – це важливо для здоров'я і молодості.

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