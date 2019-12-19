Основні правила догляду за шкірою після 40

Після 40 – це вік коли потрібно серйозно підходити до вибору засобів по догляду за шкірою. Вона вже не може так добре відновлюватися.

У ній вже багато ушкоджень від впливу сонця, способу життя, навколишнього середовища, тому просто купити "якийсь крем і чекати зникнення зморшок" не вийде, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

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Як доглядати за шкірою після 40

1. Очищення

Потрібно правильно підібрати за типом шкіри, станом і проблемами. Вмивайтеся не водою, а спеціальними гелями / пінками / кремами. Якщо носите макіяж, то додайте в догляд гідрофільне масло для його зняття. Особливо це актуально при проблемі розацеа (при загостренні можна використовувати його для вмивання).

Приклад:

гідрофільне масло-пінка від Markell;

молочко для особи очищає Bioderma Hydrabio Lait.

2. Крем навколо очей

Обов'язково має бути в цьому віці. Тут важливо все: зволожувати, вибілювати (якщо є пігментація), боротися із зморшками.



Жінки після 40 років мають ретельно доглядати за шкірою \ unsplash.com

Приклад:

крем для контуру очей від Topicrem (зволожує);

Neotone eyes висвітлюючий крем для шкіри навколо очей від Isispharma (при пігментації);

pHformula крем навколо очей Eye recovery (з пептидами – боротьба із зморшками).

3. Сироватка

Курсами 2-3 рази на рік. З антиоксидантами: вітаміни С і Е, зелений чай, коензим Q10, з кислотами (гліколева, молочна – для чутливої ​​шкіри) і ін. Наносимо під крем.

Приклад:

Rilastil Re-sleep, Multirepair сироватки;

сироватка ARAVIA з антиоксидантами;

Uriage зволожувальна сироватка для збезводненої шкіри.

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4. Засоби з ретинолом

В 40+ цей компонент просто зобов'язаний бути в вашому догляді. Це один з небагатьох інгредієнтів, який реально працює проти вікових змін. Застосовуємо тільки ввечері.



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5. Крем для обличчя

З антиоксидантами (особливо вітамін С), гіалуроновою кислотою, пептидами та ін.

Приклад:

крем з алое вера та муцином равликів від Aloe plus Lanzarote;

Dermedic Hydrain Hialuro крем-гель сильно відволожувальний.

6. І звичайно, захист від сонця.

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