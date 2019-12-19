Основні правила догляду за шкірою після 40
Після 40 – це вік коли потрібно серйозно підходити до вибору засобів по догляду за шкірою. Вона вже не може так добре відновлюватися.
У ній вже багато ушкоджень від впливу сонця, способу життя, навколишнього середовища, тому просто купити "якийсь крем і чекати зникнення зморшок" не вийде, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Як доглядати за шкірою після 40
1. Очищення
Потрібно правильно підібрати за типом шкіри, станом і проблемами. Вмивайтеся не водою, а спеціальними гелями / пінками / кремами. Якщо носите макіяж, то додайте в догляд гідрофільне масло для його зняття. Особливо це актуально при проблемі розацеа (при загостренні можна використовувати його для вмивання).
Приклад:
- гідрофільне масло-пінка від Markell;
- молочко для особи очищає Bioderma Hydrabio Lait.
2. Крем навколо очей
Обов'язково має бути в цьому віці. Тут важливо все: зволожувати, вибілювати (якщо є пігментація), боротися із зморшками.
Жінки після 40 років мають ретельно доглядати за шкірою \ unsplash.com
Приклад:
- крем для контуру очей від Topicrem (зволожує);
- Neotone eyes висвітлюючий крем для шкіри навколо очей від Isispharma (при пігментації);
- pHformula крем навколо очей Eye recovery (з пептидами – боротьба із зморшками).
3. Сироватка
Курсами 2-3 рази на рік. З антиоксидантами: вітаміни С і Е, зелений чай, коензим Q10, з кислотами (гліколева, молочна – для чутливої шкіри) і ін. Наносимо під крем.
Приклад:
- Rilastil Re-sleep, Multirepair сироватки;
- сироватка ARAVIA з антиоксидантами;
- Uriage зволожувальна сироватка для збезводненої шкіри.
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4. Засоби з ретинолом
В 40+ цей компонент просто зобов'язаний бути в вашому догляді. Це один з небагатьох інгредієнтів, який реально працює проти вікових змін. Застосовуємо тільки ввечері.
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5. Крем для обличчя
З антиоксидантами (особливо вітамін С), гіалуроновою кислотою, пептидами та ін.
Приклад:
- крем з алое вера та муцином равликів від Aloe plus Lanzarote;
- Dermedic Hydrain Hialuro крем-гель сильно відволожувальний.
6. І звичайно, захист від сонця.
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