Коли риба може бути шкідливою для вашого здоров'я

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Шкода риби для здоров'я - випадки, коли небезпечно вживати рибу в їжу
Шкода риби / unsplash.com

Більшість вважає рибу корисним продуктом, і це, насправді, так. Але є випадки, коли вона може завдати шкоди вашому здоров'ю.

1. Викликає алергію. Алергією на рибу страждає до 7% населення Землі. Вона буває у дорослих та у дітей, йдеться в дослідженнях Імперського коледжу Лондона

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Алергія може бути на будь-яку рибу – тоді доводиться уникати всіх рибних продуктів, в тому числі соусів і заправок. А може бути тільки на один вид – в такому випадку інші види їсти можна.

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Іноді для того, щоб трапилася реакція, рибу не обов'язково навіть їсти: напад може спровокувати дотик до риби або вдихання парів від їжі, яку готують.

2. Деякі сорти риби занадто жирні. Наприклад, в 100 г лосося – 12 г жиру. Щоб не перевищити денну дозу калорій, жирної риби краще не переїдати.

Риба може викликати алергію
Риба може викликати алергію

3. У рибі бувають мікроби та паразити. Щоб убезпечити рибу, потрібно готувати її до тих пір, поки внутрішня температура шматка не підніметься до 63 ° C. Виміряти це найпростіше кухонним термометром. Якщо його немає, готовність можна визначити "на око": м'якоть повинна стати непрозорою і легко відділятися від кісток виделкою.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Алергія
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