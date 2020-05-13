Шмигаль вважає, що коронавірус вплинув на впровадження медреформи

Пандемія коронавірусу внесла корективи у впровадження медичної реформи в Україні. Але вона буде продовжуватися.

Про це виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал

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Він зазначив, що зміни пандемія внесла не тільки в систему охорони здоров'я України, але і всього світу.

Денис Шмигаль “Реформа триває. Ми будемо її реалізовувати, можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і світова пандемія в принципі в організацію медичної системи світу. Тому ми зараз дуже уважно з експертами дивимося, як ми будемо рухатися вперед з реалізацією медреформи”.

Прем'єр додав, що уряд перегляне тарифи Національної служби здоров'я на медичні послуги, тому що вони занижені.

Тарифи НСЗУ потребують перегляду і ми це зробили. Вони вимагають коректування і в зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що другий етап реформи сьогодні реалізується в кризових умовах. Реформа має принести переваги і медикам, і пацієнтам,

– сказав Шмигаль.

Перший етап медичної реформи стартував ще у 2018 році. Її започаткувала тодішня міністерка охорони здоров'я Уляну Супрун. Навіть її критики погодилися, що зміни вийшли позитивними.

Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але нинішній уряд та президент вирішили заблокувати реформу. Після критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами.

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