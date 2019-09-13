Шнобелівську премію 2019 вручили за дослідження намагнічених тарганів та асиметрії мошонки

Шнобелівську премію вручили у Гарвардському університеті і це була вже 29 церемонія. Цю премію присуджують найабсурднішим науковим відкриттям року.

Переможців Шнобелівськоє премії нагородили справжні нобелівські лауреати. Науковцям вручили 10 трильйонів зімбабвійських доларів часів гіперінфляції в країні (0,4 долара США) і диплом, повідомляє російська служба ВВС.

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У номінації "Біологія" перемогла міжнародна група дослідників з Сінгапуру, Китаю, Австралії, Польщі, США та Болгарії. Дослідники з'ясували, що намагнічені мертві таргани довше зберігають магнітні властивості, ніж живі.

У номінації "Фізика" нагороду отримали 2 науковців з Тайваню за дослідження про те, чому вомбати випорожнюються кубиками. З’ясувалося, що для підсліпуватих вомбатів кубічні фекалії – один з важливих способів комунікації, в тому числі допомагає помітити територію. Химерна форма фекалій допомагає не скочуватися з гілочок і каменів. Вона досягається завдяки еластичним стінкам кишечника тварини.

До речі, це вже друга премія науковців. Першу вони отримали у 2015 році за дослідження тривалості сечовипускання ссавців.



Вомбати випорожнюються кубиками

У номінації "Медицина" нагороду отримав італійський вчений за дослідження, яке довело, що приготована в Італії піца знижує ризик смерті від раку органів травлення.

У номінації "Медична освіта" нагороду отримала робота про те, як навчати студентів-медиків за допомогою звуків для тренування собак, наприклад мовою цокання.

У номінації "Анатомія" нагороду групі французьких дослідників за вивчення "температурної асиметрії мошонки в оголених і одягнених чоловіків". Так, з’ясувалося, що в одягнених чоловіків ліве яєчко тепліше, аніж праве. До речі, дослідження проводилося на французьких поштарях.

У номінації "Хімія" перемогу здобув японський учений. Він з'ясував, що п'ятирічна дитина щодня виділяє приблизно пів літри слини. Дослідження науковець проводив на власних дітях.

У номінації "Інженерна справа" нагороду здобув іранський вчений, який запатентував апарат для зміни підгузників.

У номінації "Економіка" перемогли нідерландські вчені за дослідження про те, банкноти якої країни найкраще переносять хвороботворні бактерії – перемогла Румунія.

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Лауреатами премії миру стали вчені з Великої Британії і Сінгапуру. Вони спробували виміряти задоволення від чухання місця, що свербить.

У номінації "Психологія" відзначили німецького вченого, який досліджував кореляцію між вставленою в рот ручкою і рівнем щастя.

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