Шоу Ляшка у Кабміні: Супрун розповіла, як захистити психічне здоров’я на час виборів
В Україні 31 березня відбудуться президентські вибори. Через це, у найближчі тижні не раз можна буде помічати загострення передвиборчої ситуації та неадекватні дії кандидатів. Тому українці мають підготуватися до такої ситуації та захистити своє психічне здоров'я.
Напередодні у мережі з'явилося відео, як кандидат у президенти від "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував гучну перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час засідання Кабміну.
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Проте, українців здивували не викрики радикала, а реакція в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на це дійство. Чиновниця принципово ігнорувала зірвання засідання Кабміну та не звертала увагу на виступи Ляшка.
Спокійна реакція Супрун на крики Ляшка у Кабміні: відео
Супрун відзначила, що у найближчий час українці ще не раз зможусть спостерігати за подібними інцидентами.
Найближчі тижні будемо ще не раз спостерігати прояви передвиборчого загострення. Люди, яких воно вражає, можуть поводитися в стилі невільних радикалів – імпульсивно та неадекватно, порушуючи чужі кордони й навіть змушуючи вас почуватися в небезпеці. Щоб подібні "атаки" не застали зненацька, важливо підготуватися,
– наголосила вона.
Як захистити психічне здоров’я у виборчий період: поради Супрун
- Зберігайте спокій. Маніпулятори мають арсенал прийомів, щоби вивести людину з рівноваги. Це може бути крик, активні рухи, груба поведінка чи вигукування особистих образ.
Що можна зробити в такому випадку:
- якщо є можливість – розверніться та йдіть геть. Сперечатися та доводити свою точку зору таким людям немає сенсую
- якщо ви міцний горішок – можете вислухати людину та навіть намагатися її заспокоїти, щоби далі перейти до конструктивного діалогу. Це спрацьовує не у всіх випадках, але іноді вартує зусиль.
- Встановіть міцні особисті кордони. Це ваші залізні принципи й правила, які не можете порушувати ані ви, ані будь-яка стороння особа. Якщо триматимете оборону навколо власних принципів – вас буде складно вивести з рівноваги.
- Інколи знахабнілих людей потрібно "повернути в реальність". Варто нагадати, що їхня поведінка неприпустима та може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію.
- Ситуацію можуть погіршити підвищення голосу, вказування пальцями чи зневажливе звертання. Краще розмовляйте низьким та спокійним голосом, не намагайтеся перекричати людину, звертайтеся до неї лише після того, як вона все вискаже.
- Коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, ігноруйте неадекватну поведінку та уникайте будь-якого контакту.
Очільниця МОЗ відзначила, що люди, які поводяться неадекватно можуть мати психічні проблеми чи розлади. Їх не варто звинувачувати за таку поведінку, адже неможливо знати, що зараз відбувається в їхньому житті. Найкраще у цьому випадку – порадити їм звернутися до лікаря та за можливості допомогти отримати фахову допомогу.
Найголовніше – подбати про себе. Спілкування з агресивною людиною може стати причиною додаткового стресу, погано вплинути на самопочуття та настрій. Тому, не треба дозволяти негативу залишатися з вами – вийдіть на прогулянку чи пробіжку, поговоріть з близькою людиною.
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