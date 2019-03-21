Шоу Ляшка у Кабміні: Супрун розповіла, як захистити психічне здоров’я на час виборів

В Україні 31 березня відбудуться президентські вибори. Через це, у найближчі тижні не раз можна буде помічати загострення передвиборчої ситуації та неадекватні дії кандидатів. Тому українці мають підготуватися до такої ситуації та захистити своє психічне здоров'я.

Напередодні у мережі з'явилося відео, як кандидат у президенти від "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував гучну перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом під час засідання Кабміну.

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Проте, українців здивували не викрики радикала, а реакція в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на це дійство. Чиновниця принципово ігнорувала зірвання засідання Кабміну та не звертала увагу на виступи Ляшка.

Спокійна реакція Супрун на крики Ляшка у Кабміні: відео

Супрун відзначила, що у найближчий час українці ще не раз зможусть спостерігати за подібними інцидентами.

Найближчі тижні будемо ще не раз спостерігати прояви передвиборчого загострення. Люди, яких воно вражає, можуть поводитися в стилі невільних радикалів – імпульсивно та неадекватно, порушуючи чужі кордони й навіть змушуючи вас почуватися в небезпеці. Щоб подібні "атаки" не застали зненацька, важливо підготуватися,

– наголосила вона.

Як захистити психічне здоров’я у виборчий період: поради Супрун

Зберігайте спокій. Маніпулятори мають арсенал прийомів, щоби вивести людину з рівноваги. Це може бути крик, активні рухи, груба поведінка чи вигукування особистих образ.



Що можна зробити в такому випадку:

- якщо є можливість – розверніться та йдіть геть. Сперечатися та доводити свою точку зору таким людям немає сенсую

- якщо ви міцний горішок – можете вислухати людину та навіть намагатися її заспокоїти, щоби далі перейти до конструктивного діалогу. Це спрацьовує не у всіх випадках, але іноді вартує зусиль.

Встановіть міцні особисті кордони. Це ваші залізні принципи й правила, які не можете порушувати ані ви, ані будь-яка стороння особа. Якщо триматимете оборону навколо власних принципів – вас буде складно вивести з рівноваги.

Інколи знахабнілих людей потрібно "повернути в реальність". Варто нагадати, що їхня поведінка неприпустима та може мати негативні наслідки. Але в цьому випадку важливо не відповідати агресією на агресію.

Ситуацію можуть погіршити підвищення голосу, вказування пальцями чи зневажливе звертання. Краще розмовляйте низьким та спокійним голосом, не намагайтеся перекричати людину, звертайтеся до неї лише після того, як вона все вискаже.

Коли надії на конструктивне обговорення взагалі не залишилося, ігноруйте неадекватну поведінку та уникайте будь-якого контакту.

Очільниця МОЗ відзначила, що люди, які поводяться неадекватно можуть мати психічні проблеми чи розлади. Їх не варто звинувачувати за таку поведінку, адже неможливо знати, що зараз відбувається в їхньому житті. Найкраще у цьому випадку – порадити їм звернутися до лікаря та за можливості допомогти отримати фахову допомогу.

Найголовніше – подбати про себе. Спілкування з агресивною людиною може стати причиною додаткового стресу, погано вплинути на самопочуття та настрій. Тому, не треба дозволяти негативу залишатися з вами – вийдіть на прогулянку чи пробіжку, поговоріть з близькою людиною.

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