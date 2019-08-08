Схрестили людину з мавпою: для чого це науковцям

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Схрестили людину з мавпою
Схрестили людину з мавпою / pixabay.com

Іспанські біологи в Китаї провели експеримент зі створення ембріона мавпи з клітинами людини.

У майбутньому, якщо подібні досліди виявляться успішними, вчені зможуть самі створювати органи, які можна буде використовувати для трансплантації.

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Подробиці дослідження поки не розголошується, публікація про нього тільки готується до друку. Але вчені розповіли журналістам, що їм вдалося створити так звану химеру – організм з клітинами різних біологічних видів.

У цьому випадку стовбурові клітини людини повинні були прижитися в ембріоні мавпи, однак наскільки успішно це вийшло – біологи поки замовчують. З етичних міркувань ембріон був знищений на ранньому етапі – до 14 днів вагітності.

Це не перший досвід створення химер саме з людськими клітинами. Ті ж біологи вже намагалися отримати "гібрид" людини й свині, проте клітини приживалися погано. Вони пояснили це тим, що між людьми й свинями занадто велика еволюційна відстань – близько 80 мільйонів років.

Сотні тисяч людей помирають через нестачу донорів
Сотні тисяч людей помирають через нестачу донорів

Щорічно від нестачі органів для трансплантації страждають більше мільйона осіб, багато з них помирають, не дочекавшись пересадки. Тому біологи й лікарі прагнуть придумати якийсь новий спосіб отримання відповідних органів – на додаток до звичайного донорства.

Сьогодні є кілька підходів до того, як це можна було б зробити: використання друкуючих клітинами 3D-принтерів, отримання з органів тварин порожніх безклітинних "матриць", які потім можна ввести клітинам пацієнтів, і новий, але, мабуть, набагато перспективніший підхід – з використанням міжвидових химер.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Трансплантація
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