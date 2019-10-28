Штучна підшлункова замінить ін'єкції хворим на діабет

Один з найбільш перспективних способів боротьби з діабетом першого типу – штучна підшлункова залоза.

Вчені Віргінського університету, про яких розповідає Eurek, розробили пристрій Control-IQ здатний одночасно відстежувати рівень глюкози в крові та при необхідності вводити в кров інсулін.

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Щоб перевірити його ефективність, Національні інститути охорони здоров'я США провели піврічні клінічні випробування за участю 168 людей, які страждають від діабету першого типу. Їх випадковим чином розділили на дві групи, перша з яких використовувала Control-IQ, а друга – стандартну інсулінову помпу.



Пристрій може замінити щоденні вимірювання рівня цукру в крові й ін'єкції інсуліну

Учасники експерименту вели звичайне життя і кожні два-чотири тижні зустрічалися з дослідниками, щоб ті зняли дані про роботу пристроїв.

За шість місяців штучна підшлункова в середньому на 2,6 години збільшила час, протягом якого у пацієнтів спостерігався нормальний рівень глюкози в крові. Крім того, вона покращила деякі інші характеристики крові.

Клінічні випробування підтвердили, що пристрій Control-IQ бореться з діабетом ефективніше звичайної інсулінової помпи. Такі пристрої, ймовірно, замінять щоденні ін'єкції.