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Штучне походження коронавірусу: реакція ВООЗ на заяву США

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Штучне походження коронавірусу: реакція ВООЗ на заяву США
ВООЗ відреагувала на заяву США про походження коронавірусу з лабораторії / unsplash.com

Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на нещодавні заяви Америки щодо штучного походження коронавірусу з уханської лабораторії. У ВООЗ кажуть, що на обґрунтування таких звинувачень не надали жодних доказів.

Звинувачення Китаю у штучному створенні вірусу наразі є спекулятивним. Пре це заявив голова програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я ВООЗ Майкл Раян, пише CNN.

Детальніше Відповідальність Китаю за COVID-19: що відомо про шокуючий звіт спецслужб країн Заходу

Ми не отримували від уряду США жодних доказів, що стосуються ймовірного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишається спекулятивним,
– розповів Раян.

Він нагадав, що дослідження різних груп вчених постановили, що вірус має природнє походження і не є створеним штучно.

Міфи про коронавірус
Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що передувало

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань. Впродовж січня та лютого 2020 року американські спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19, але він ніяк не реагував.
  • Державний секретар США Майк Помпео заявив, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. За його словами, це підтверджує величезна кількість доказів. Як наголосив Пампео, американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані. Він додав, що просочування вірусів в результаті аварій у китайський лабораторіях відбувалися й раніше.
  • Перед тим Китай не погодився на пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я приєднатися до розслідування щодо виникнення коронавірусу.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Дональд Трамп Новини США ВООЗ Майк Помпео Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина
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