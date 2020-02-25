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Штучний інтелект допоміг знайти новий тип антибіотика

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ШІ виявив новий антибіотик / unsplash.com

Розробники вважають, що їм вдалося створити найпотужніший антибіотик серед тих, що нині існують. Використання ШІ для прискорення виявлення антибіотиків може допомогти знизити їх вартість у майбутньому.

Фахівці з Массачусетського технологічного інституту навчили штучний інтелект аналізувати структуру 2500 ліків та інших сполук, аби він міг знайти ті, які мають найкращі антибактеріальні властивості, пише MIT News.

До теми: Знайшли новий надпотужний антибіотик

Під час дослідження на мишах, виявлений антибіотик геліцин зумів вбити 35 типів потенційно смертельних бактерій та перешкодив їм розвинути стійкість до антибіотиків кишкової палички.

Я думаю, що це один з найпотужніших антибіотиків, який був виявлений на сьогодні,
– заявив один з розробників Джеймс Коллінз.

Окрім того, розробники вже визначили декілька інших перспективних кандидатів на антибіотики та готуються до тестувань.

Це справді важливе відкриття, адже нові види антибіотиків необхідні людству через зростання антибіотикорезистентності. Щороку її жертвами стає по 700 тисяч осіб, й ВООЗ вважає, що скоро їх буде мільйони.


Штучний інтелект ідентифікував абсолютно новий антибіотик / MIT

За останні кілька десятиліть вдалось розробити малу кількість нових антибіотиків, й більшість з них є лише варіацією вже наявних препаратів. Сучасні методи скринінгу є надмірно дорогими, вимагають багато часу і, як правило, обмежуються вузьким спектром хімічного різноманіття.

 
Антибіотикорезистентність – що це?
Це коли шкідливі бактерії, що живуть всередині організму, набувають стійкості до антибіотиків. Це означає, що з часом ліки перестають працювати, але заміни їм – немає.
 
Тому вкрай важливо не вживати антибіотики при найменшій застуді. Їх назначають лише тоді, коли вони справді необхідні для одужання.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Техно Штучний інтелект
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