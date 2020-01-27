Штучний інтелект у Канаді передбачив спалах коронавірусу у Китаї ще 31 грудня

Канадська платформа моніторингу BlueDot передбачила спалах коронавірусу у Китаї ще 31 грудня – за тиждень до того, як про неї дізнався весь світ.

Штучний інтелект встановив, що з міста Ухань вірус перекинеться на Бангкок, Сеул і Токіо. Алгоритм проаналізував новини на 65 мовах, інформацію про захворювання тварин, пости у соцмережах і дані про продаж авіаквитків. Про це повідомляє The Wired.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: коронавірус шириться світом

Камран Хан, творець штучного інтелекту, захотів зробити такий алгоритм після спалаху атипової пневмонії у 2003 році. Тоді хвороба зародилася у провінціях Китаю, а згодом перекинулася на Торонто і забрала життя 44 людей. Хан наголошує, що те, що відбувається зараз у Китаї викликає у нього дежавю.

Дослідження BlueDot відправляються посадовим особам у галузі охорони здоров'я в дюжині країн, включаючи США і Канаду, авіакомпаніям і лікарням, де можуть виявитися заражені пацієнти.

Згідно з останньою інформацією, китайський коронавірус є заразним навіть в інкубаційний період – тобто тоді, коли людина має вірус, але ще не відчуває симптомів.

Головне про китайський коронавірус

Від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.

У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Як проявляється коронавірус: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

Також зазначимо, що попри високі ризики мутацій коронавірусів, вакцини проти інфекції не існує. І хоч фахівці зазначають, що розроблять вакцину впродовж трьох місяців, попередній досвід вказує на те, що процес її створення може тривати до трьох років.