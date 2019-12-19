Штучний інтелект виявив нові ознаки рецидиву, про які не знали лікарі

Штучний інтелект знайшов ознаки, які патологи раніше не помічали. Виявилось, що прогноз комп'ютерної програми виявився точнішим, ніж діагностика медиків.

Заради заспокоєння варто додати, що найкращими прогнозами виявились ті, які об'єднували передбачення ШІ та лікарів, повідомляє Nature Communications.

До теми: Штучний інтелект навчили прогнозувати рак

Нейромережу створили вчені з японського Центру передового інтелекту RIKEN, співпрацюючи з університетськими лікарнями. Програма без анотацій успішно виявила особливості, зчитуючи зображення зразків тканини хворих на рак.

Фахівці використали технологію "навчання без учителя". Замість того, щоб "навчати" штучний інтелект медичним знанням самостійно, вони залучили неконтрольовані глибокі нейронні мережі – автоенкодери. Вчені вважають, що якщо ШІ навчатиме людина – він не досягне знань, вищі за людські.



Нейромережа виділяє зону можливої патології / Nature Communications

Для аналізу команда використала 13 188 знімків препаратів тканин передміхурової залози в лікарні й обробила їх за допомогою потужного суперкомп'ютера AIP RAIDEN. Штучний інтелект самостійно навчився використовувати патологічні зображення з 11 мільйонів латок.

ШІ виявив особливості спеціальної сполучної тканини, яка підтримує внутрішні органи в тих областях, що не пов'язані з раком. Експерти раніше не знали про ці ознаки рецидиву, але виявилось, що цей критерій діагностики вкрай важливий і є точнішим, ніж діагностика за шкалою Глісон.

Згодом науковці підтвердили свої висновки на знімках пацієнтів інших госпіталів, аби виключити особливості техніки або протоколів, але результати все одно підтвердилися.

Розробники вважають, що технологія принесе величезний вклад в персоналізовану медицину, адже здатна робити високоточні передбачення рецидиву раку, аналізуючи зображення зразків.

Беззаперечним відкритим стало те, що ШІ може відшукати такі особливості захворювань, які люди ще не помітили.

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