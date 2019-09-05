Штучний інтелект зробив прорив у фармакології

Фармацевтичний стартап Insilico Medicine створив штучний інтелект GENTRL, який може створювати ліки з нуля набагато швидше, ніж це роблять люди.

За 21 день алгоритм знайшов шість нових з'єднань для боротьби з фіброзом і іншими захворюваннями, повідомляє журнал The technology review.

Читайте також: Створили робота-змію для лікування інсульту

Найбільш перспективні препарати, які створив штучний інтелект, протестували на мишах – в цілому весь процес зайняв 46 днів.

Система вивчає попередні дослідження та патенти на молекули, визначаючи пріоритетність нових структур, які можна було б синтезувати в лабораторії.



Штучний інтелект створює ліки

Нові ліки хіміки розробляють за допомогою зміни молекул: спочатку хіміки вибирають одну цільову молекулу з уже відомим потенціалом, а потім вручну налаштовують її для боротьби з захворюванням. Процес довгий, віднімає багато сил і грошей.

"Сподіваюся, наші результати змінять скептичне ставлення фармацевтичних компаній щодо штучного інтелекту для розробки нових методів лікування", – розповів керівник проєкту Алекс Жаворонков.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.