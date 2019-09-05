Штучний інтелект зробив прорив у фармакології

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Штучний інтелект навчився створювати ліки
Штучний інтелект навчився створювати ліки / pixabay.com

Фармацевтичний стартап Insilico Medicine створив штучний інтелект GENTRL, який може створювати ліки з нуля набагато швидше, ніж це роблять люди.

За 21 день алгоритм знайшов шість нових з'єднань для боротьби з фіброзом і іншими захворюваннями, повідомляє журнал The technology review.

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Найбільш перспективні препарати, які створив штучний інтелект, протестували на мишах – в цілому весь процес зайняв 46 днів.

Система вивчає попередні дослідження та патенти на молекули, визначаючи пріоритетність нових структур, які можна було б синтезувати в лабораторії. 

Штучний інтелект створює ліки
Штучний інтелект створює ліки

Нові ліки хіміки розробляють за допомогою зміни молекул: спочатку хіміки вибирають одну цільову молекулу з уже відомим потенціалом, а потім вручну налаштовують її для боротьби з захворюванням. Процес довгий, віднімає багато сил і грошей.

"Сподіваюся, наші результати змінять скептичне ставлення фармацевтичних компаній щодо штучного інтелекту для розробки нових методів лікування", – розповів керівник проєкту Алекс Жаворонков.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Техно Ліки Медицина Штучний інтелект
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