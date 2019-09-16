Схвалили перші у світі ліки від алергії на арахіс

118 Читать новость на русском
Схвалили перші у світі ліки від алергії на арахіс
Схвалили перші у світі ліки від алергії на арахіс / standard.co.uk

Алергія на арахіс, наслідки якої часто бувають вкрай важкими, вважається однією з найбільш поширених алергій у світі. Вона є основною причиною смертей у США. Проблема полягає не стільки у вживанні горіха в чистому вигляді, скільки в присутності його в невеликих кількостях у іншій їжі.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило перші у світі ліки від алергії на арахіс, йдеться на сайті компанії Aimmune Therapeutics.

Читайте також: Поради алергікам: як зменшити симптоми захворювання

Консультативний комітет проголосував за антианафілактичний препарат Palforzia (відомий також як AR101), 

Palforzia – це пероральна імунотерапія, що складається з фіксованих доз порошкоподібного арахісу. Пацієнт повинен вживати невелику кількість арахісового білка, поступово збільшуючи дозу. В результаті організм повинен звикнути до цього білка і припинити реагувати на нього бурхливою алергічною реакцією.

Препарат не спрямований на лікування алергії на арахіс. Клінічні випробування показали, що у пацієнтів, які споживають невеликі дози речовини, на які у них алергія, згодом знижується чутливість та ймовірність або тяжкість реакції.

Palforzia – перші у світі затверджені ліки від алергії на арахіс
Palforzia – перші у світі затверджені ліки від алергії на арахіс

Фахівці кажуть, що розширена терапія призведе до того, що пацієнти зможуть переносити один арахісовий білок, який викликає анафілактичну реакцію, захищаючи їх від їжі, на яку є алергічна реакція.

При шестимісячному лікуванні людина зможе їсти еквівалент, який дорівнює двом горішкам арахісу без шкоди для здоров'я.

Очікується, що рішення про виробництво ліків будуть приймати у 2020 році.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Міхаеля Шумахера виписали з клініки в Парижі, – ЗМІ
сьогодні
6728
Теги: Новини США Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Алергія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
14 вересня 16:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 25531
Тест на обсесивно-компульсивний розлад
11 вересня 09:00 Тест на обсесивно-компульсивний розлад
3323
Гіркота у роті: чому виникає та що робити
10 вересня 12:48 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Олександр Бевза 12395
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
8 вересня 08:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 11607
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
7 вересня 08:41 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1129
Новини
Більше новин
Залиште відгук