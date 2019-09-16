Схвалили перші у світі ліки від алергії на арахіс

Алергія на арахіс, наслідки якої часто бувають вкрай важкими, вважається однією з найбільш поширених алергій у світі. Вона є основною причиною смертей у США. Проблема полягає не стільки у вживанні горіха в чистому вигляді, скільки в присутності його в невеликих кількостях у іншій їжі.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило перші у світі ліки від алергії на арахіс, йдеться на сайті компанії Aimmune Therapeutics.

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Консультативний комітет проголосував за антианафілактичний препарат Palforzia (відомий також як AR101),

Palforzia – це пероральна імунотерапія, що складається з фіксованих доз порошкоподібного арахісу. Пацієнт повинен вживати невелику кількість арахісового білка, поступово збільшуючи дозу. В результаті організм повинен звикнути до цього білка і припинити реагувати на нього бурхливою алергічною реакцією.

Препарат не спрямований на лікування алергії на арахіс. Клінічні випробування показали, що у пацієнтів, які споживають невеликі дози речовини, на які у них алергія, згодом знижується чутливість та ймовірність або тяжкість реакції.



Palforzia – перші у світі затверджені ліки від алергії на арахіс

Фахівці кажуть, що розширена терапія призведе до того, що пацієнти зможуть переносити один арахісовий білок, який викликає анафілактичну реакцію, захищаючи їх від їжі, на яку є алергічна реакція.

При шестимісячному лікуванні людина зможе їсти еквівалент, який дорівнює двом горішкам арахісу без шкоди для здоров'я.

Очікується, що рішення про виробництво ліків будуть приймати у 2020 році.

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