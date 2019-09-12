Шведський науковець пропонує їсти людей, щоб врятувати планету

Шведський професор в галузі прикладної поведінкової науки Магнус Седерлунд, вважає, що людям доведеться їсти один одного, щоб врятувати планету від глобальної зміни клімату.

Седерлунд розповів про це на ярмарку в Стокгольмі, присвяченій їжі майбутнього, пише Epoch Times.

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Доповідь професора називався "Поїдання людської плоті як спосіб боротьби з кліматичними змінами". У ньому дослідник звинуватив в глобальному потеплінні м'ясну і сільськогосподарську промисловості.

За словами Седерлунд, ці галузі виробляють занадто багато парникових газів, тому їх варто обмежити. Інша справа – канібалізм. Седерлунд вважає, що дієта з плоті мертвих людей принесе світу менше зла, ніж забій свійської худоби.



Магнус Содерлунд виступає за канібалізм

Професор визнав, що велика частина людства все ще "трохи консервативна", щоб зрозуміти всю красу його пропозиції. Він сподівається знайти підтримку у наступних поколінь людей.

На сторінці Содерлунда в Школі економіки стверджується, що його дослідницька діяльність фокусується на "поведінці споживачів", "маркетингових стимулах", "лояльність, емоції, сприйняття справедливості", "психологічній реакції" "в суспільстві, яке все більше і більше одержиме споживанням".

В інтерв'ю після виступу він розповів, що 8% учасників конференції готові спробувати людське м'ясо. На питання, чи буде він особисто вживати людську плоть, Содерлунд сказав, що відкритий для цієї ідеї. Попри певну нерішучість, він готовий відкинути "консервативність". Дослідник додав, що страви з домашніх тварин і комах поки вважає більш реальним варіантом, ніж поїдання людської плоті.

Чому не варто їсти людей?

Історія показує, що канібалізм потенційно небезпечний для здоров'я. Одне з племен в Папуа-Новій Гвінеї практикувало поїдання мерців для ритуалу. Культурна практика привела до епідемії хвороби Куру – пріонового захворювання (ураження нервової системи). Для нього характерні труднощі ходьби, груба атаксія, міоклонія, хорея і зниження м'язового тонусу, а також деменція, косоокість і дизартрія. З викоріненням канібалізму куру практично зникла.

Раніше дослідник Джеймс Коул заявив, що канібалізм не має сенсу через низький вміст калорій в людській плоті.

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