Головний епідеміолог Швеції Андрес Тегнелл вперше публічно визнав помилкою запропоновану ним стратегію боротьби з коронавірусом, яка передбачає відмову від самоізоляції.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше публічно визнав, що запропонована ним стратегія боротьби з COVID-19, що передбачає відмову від самоізоляції, привела до надто великої кількості смертей. Про це пише Bloomberg з посиланням на інтерв'ю вченого радіо Sveriges Radio.

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Епідеміолог заявив, що Швеція могла б обрати "щось середнє" і краще впоратися зі стримуванням інфекції.

З початку пандемії коронавірусу в Швеції виявили 38 589 хворих, з яких померли 4468.

Якби ми зіткнемося з тією ж хворобою, маючи ті знання, які у нас є сьогодні, я вважаю, ми б вибрали щось середнє між тим, що зробила Швеція, і вибрав увесь інший світ,

– сказав Тегнлл.

На слова медика відреагував голова партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон, який назвав зміну позиції епідеміолога "дивною".

"Протягом кількох місяців були послідовно заглушені усі критики. Швеція зробила все правильно, решта світу зробила неправильно. І тепер раптом це", сказав Акессон.