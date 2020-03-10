Швидкісні тест-системи на коронавірус надійдуть в Україну з запізненням

1000 швидких тест-систем, які мали прибути в Україну 10 березня, затримуються на 6 днів і надійдуть 16 березня.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

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За його словами затримка сталася через перебої з поставками, а саме через літак, який мав перевезти вантаж.

Головний санітарно-епідеміологічний лікар

Віктор Ляшко “Швидкі тести – це ті, які проводяться біля ліжка хворого медичними працівниками. Для такої маніпуляції не потрібна лабораторна освіта. Наші тест-системи можуть використовуватись лише в межах вірусологічної лабораторії. І для цього потрібні інші умови”.

За словами Ляшка, попри те, що є затримка зі швидкими тестами, у МОЗ очікують надходження додаткових 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена і сьогодні-завтра вже їх очікують в Україні.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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