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Швидкісні тест-системи на коронавірус надійдуть в Україну з запізненням

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В Україні надійдуть швидкісні тест-системи / 24 Канал

1000 швидких тест-систем, які мали прибути в Україну 10 березня, затримуються на 6 днів і надійдуть 16 березня.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Також на тему: Головний санітарний лікар розповів, яка ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

За його словами затримка сталася через перебої з поставками, а саме через літак, який мав перевезти вантаж. 

 
Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
“Швидкі тести – це ті, які проводяться біля ліжка хворого медичними працівниками. Для такої маніпуляції не потрібна лабораторна освіта. Наші тест-системи можуть використовуватись лише в межах вірусологічної лабораторії. І для цього потрібні інші умови”.

За словами Ляшка, попри те, що є затримка зі швидкими тестами, у МОЗ очікують надходження додаткових 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена і сьогодні-завтра вже їх очікують в Україні.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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