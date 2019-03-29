Сидячи чи стоячи – як правильно мочитися чоловікам

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Як правильно мочитися чоловікам
Як правильно мочитися чоловікам / pixabay.com

Чоловіки можуть успішно спорожнити сечовий міхур як стоячи, так і сидячи. Поза стоячи – "зразок мужності". Однак, вчені вирішили з'ясувати ж а як корисніше і ефективніше для чоловіків мочитися?

Ще в 2014 році вийшла робота, яка аналізувала більше 11 досліджень і оцінює показники ефективності сечовипускання у чоловіків, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Виявилося, що здорові чоловіки однаково ефективно мочаться в будь-якому положенні. А ті, хто страждають хворобами нижніх сечових шляхів, набагато ефективніше виділяють сечу в положенні сидячи. У них вища швидкість сечовипускання і нижчий об'єм залишкової сечі.

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Така відмінність пояснюється напруженням м'язів тазового дна, яке обов'язково відбувається під час вертикального сечовипускання. Напруження м'язів кора, передньої поверхні стегна, сідниць – все це відбивається на тазовому дні і навіть на силі скорочення міхура.

Тому літнім чоловікам рекомендується спорожняти сечовий міхур сидячи, коли це можливо. Крім того, розбризкування сечі, що відбувається при сечовипусканні стоячи, значно більше, ніж при сидячій позиції. 

Це провокує розвиток бактерій. Тому в домашніх умовах сечовипускання сидячи – вважається гігієнічнішим і кориснішим для здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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