Сім годин на рік: чому чоловіки іноді ховаються у ванній кімнаті

Дослідження британських вчених виявило, що чоловіки сім годин на рік проводять у ванній кімнаті. Виявилося, що їм просто потрібно більше часу для себе.

У експерименті взяли участь 100 чоловіків, пише Independent.

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Респонденти сказали, що основна причина, через яку вони ховались в туалеті, — уникнення щоденної роботи й спокійний перегляд щось у телефоні.

Опитування також виявило, що респондентів, швидше за все, турбують їхні партнери, хоча їх часто перебивають і діти.

45% чоловіків сказали, що проводити будь-який час на самоті – це боротьба, а чверть заявляє, що їхній партнер не розуміє, наскільки насиченим є їхнє життя.

Чверть опитаних чоловіків сказала, що якщо вони не можуть іноді втекти до ванної, вони "не знають, як вони впораються". Для третини опитаних ходити до ванної кімнати – це єдиний спосіб, коли вони можуть мати трохи часу для себе.



Чоловіки іноді ховаються у ванній, щоб побути наодинці

Кожний четвертий чоловік вважає ванну кімнату безпечним місцем.

14% людей зберігають такі предмети, як книги, журнали та навіть їжу, коли вони ховаються у ванній.

Тисяча жінок також взяла участь у опитуванні. Кожна п’ята жінка описала ванну як місце спокою та усамітнення.

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