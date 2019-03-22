Сім хвороб та проблем, які виникають у жінок через стрес
Більшість людей недооцінюють розлади здоров'я, які пов'язані зі стресом. Наслідки стресу можуть проявлятися по-різному: від головних болів до синдрому роздратованого кишківника.
Стрес може бути різним, але якщо ви одночасно переживаєте його через роботу, дітей, сусідів і свій шлюб – то потрібно насторожитися.
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У жінок сильний стрес може привести до порушень менструального циклу або, наприклад, до несподіваного випадання волосся, пише Lifehacker.
Які хвороби та проблеми може викликати стрес
1. Порушення харчової поведінки
Анорексія і булімія в десять разів частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків. Це пов’язано з рівнем стресу. Розлади харчової поведінки виникають через брак гормону щастя – серотоніну.
2. Хвороби серця
Стрес негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує тиск, призводить до інфарктів і інсультів.
Стрес може викликати хвороби серця
3. Біль у животі
Через стрес людина може накидатися на нездорову та комфортну їжу – калорійну та просту у приготуванні. Або ж через стрес людина не може взагалі нічого їсти. Основні розлади, пов'язані зі стресом, — це спазми, здуття живота, печія, синдром роздратованого кишківника. Залежно від того, заїдає ви стрес або, навпаки, голодуєте, ви набираєте або втрачаєте вагу.
4. Зниження імунітету
Одна з найскладніших фізичних реакцій на стрес — зниження здатності організму боротися із захворюваннями, будь то застуда або хронічні хвороби.
5. Емоційні розлади
Депресія, поганий настрій, дратівливість – все це може викликати стрес. Жінки краще, ніж чоловіки, приховують гнів, оскільки область мозку, що відповідає за подібні емоції, у них більше, але представниць прекрасної статі у два рази частіше вражає депресія. Вплив стресу на емоційний стан у жінок може варіювати від післяпологової депресії до депресії під час менопаузи.
6. Загострення хвороб
У жінок стрес може призвести до загострення наявних захворювань, до появи висипу або плям.
7. Проблеми зі сном
Жінки, які відчувають стрес, мають проблеми із засинанням або ж їх сон занадто чутливий.
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