Сім хвороб та проблем, які виникають у жінок через стрес

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Сім хвороб та проблем, які виникають у жінок через стрес
Сім хвороб та проблем, які виникають у жінок через стрес / joburgeast.getitonline.co.za

Більшість людей недооцінюють розлади здоров'я, які пов'язані зі стресом. Наслідки стресу можуть проявлятися по-різному: від головних болів до синдрому роздратованого кишківника.

Стрес може бути різним, але якщо ви одночасно переживаєте його через роботу, дітей, сусідів і свій шлюб – то потрібно насторожитися.

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У жінок сильний стрес може привести до порушень менструального циклу або, наприклад, до несподіваного випадання волосся, пише Lifehacker.

Які хвороби та проблеми може викликати стрес

1. Порушення харчової поведінки

Анорексія і булімія в десять разів частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків. Це пов’язано з рівнем стресу. Розлади харчової поведінки виникають через брак гормону щастя – серотоніну.

2. Хвороби серця

Стрес негативно впливає на серцево-судинну систему, підвищує тиск, призводить до інфарктів і інсультів.

Стрес може викликати хвороби серця
Стрес може викликати хвороби серця

3. Біль у животі

Через стрес людина може накидатися на нездорову та комфортну їжу – калорійну та просту у приготуванні. Або ж через стрес людина не може взагалі нічого їсти. Основні розлади, пов'язані зі стресом, — це спазми, здуття живота, печія, синдром роздратованого кишківника. Залежно від того, заїдає ви стрес або, навпаки, голодуєте, ви набираєте або втрачаєте вагу.

4. Зниження імунітету

Одна з найскладніших фізичних реакцій на стрес — зниження здатності організму боротися із захворюваннями, будь то застуда або хронічні хвороби.

5. Емоційні розлади

Депресія, поганий настрій, дратівливість – все це може викликати стрес. Жінки краще, ніж чоловіки, приховують гнів, оскільки область мозку, що відповідає за подібні емоції, у них більше, але представниць прекрасної статі у два рази частіше вражає депресія. Вплив стресу на емоційний стан у жінок може варіювати від післяпологової депресії до депресії під час менопаузи.

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6. Загострення хвороб

У жінок стрес може призвести до загострення наявних захворювань, до появи висипу або плям.

7. Проблеми зі сном

Жінки, які відчувають стрес, мають проблеми із засинанням або ж їх сон занадто чутливий.

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Теги: Здоров'я Лікування Психологія Стрес Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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