Сім міфів про яйця, у які досі вірять

Яйця — один з тих продуктів, навколо яких часто розпалюються неабиякі суперечки: на якій олії краще смажити яєчню, скільки яєць в тиждень можна їсти і які яйця корисніші.

Лікар-гастроентеролог Олексій Парамонов зруйнував кілька міфів про яйця.

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Міф 1. Яйця потрібно їсти лише зранку

Яйця дійсно краще їсти в першій половині дня, але по зовсім іншій причині. Калорій в них небагато - 60-80, в залежності від розміру. Однак у них є здатність провокувати рефлюкс.

Рефлюкс – що це? Це стан, коли кислий вміст шлунку піднімається до стравоходу, викликаючи печію і гіркоту в роті.

Імовірність рефлюксу багаторазово підвищується, якщо ви найближчим часом після їжі займаєте горизонтальне положення. Тому яйця на вечерю, незадовго до сну – погана ідея.

Міф 2. У тиждень можна з'їсти лише 3 яйця

Насправді: довгий час вважалося, що яйця небезпечні високим вмістом холестерину і провокують серцево-судинні захворювання. Дійсно, в середньому яйці міститься близько 150-200 мг холестерину, а це добова норма.

Дослідження шведських вчених показує:6 яєць на тиждень не впливали на серцево-судинні ризики, вагу і ризик розвитку цукрового діабету! Мабуть, холестерин, який міститься в жовтках, нейтралізується корисним ліпідом лецитином, якого там також дуже багато.

Міф 3. Корисніше смажити яйця на соняшниковій олії, ніж на вершковому маслі

Вершкове масло роками очолювало список дієтичних заборон для кардіологічних пацієнтів, але його реабілітація відбулася ще раніше, ніж реабілітація яєць.

У 2007 році було опубліковано дослідження, яке пройшло відразу в декількох країнах Європи, яке не виявило відмінностей в рівні холестерину у любителів масла і людей, що використовують рослинні жири.

Міф 4. Від яєць товстіють

Люди набирають вагу від великої кількості з'їдених калорій і малорухливого способу життя. При цьому найнебезпечніші калорії, схильні звернутися в жирові відкладення, виходять з легкодоступних вуглеводів — солодощів, хліба, рису, картоплі і т.д.

Яйця – це, швидше за все, збалансоване харчування з високим вмістом білка, досить низькокалорійне і вгамовує голод. Тому яйце – компонент багатьох сучасних дієт для зниження ваги.

Міф 5. Яйця з темною шкаралупою корисніше, ніж з білою

Колір шкаралупи пов'язаний з породою курки-несучки. Строкаті курки несуть коричневі яйце, білі - біле. Харчова цінність їх однакова. У свою чергу, колір жовтка залежить від типу харчування курей. Яскраві помаранчеві жовтки "сільських сортів" – наслідок великого вмісту пігментів-каротиноїдів в харчуванні курей. Самі каротиноїди в організмі людини перетворюються на вітамін А.

Міф 6. Сирі яйця корисніші, ніж зварені

Сирі яйця – це джерело сальмонельозу, небезпечної кишкової інфекції. В Америці і Європі можна купити пастеризовані яйця, де ймовірність збереження сальмонели мінімальна. У нас вихід один — термічна обробка.

Однак вважати, що таким чином ми втрачаємо щось цінне, було б перебільшенням. Яєчний білок у звареному вигляді засвоюється краще, а руйнування вітамінів при варінні яєць незначно.

Міф 7. Яйця накруто протипоказані людям із захворюванням печінки та підшлункової залози

Значною жовчогінною дією володіють сирі яйця, що може бути провокативним фактором при жовчнокам'яній хворобі. Але варене яйце непогано перетравлюється, не створює додаткового навантаження на жовчні шляхи і підшлункову залозу.

Навантаження на травну систему істотно зростає, якщо їжу, що містить жири, в тому числі яйця, запивати холодним напоєм. У цих умовах ферменти інактивуються (оптимальна температура їх роботи 37-38 градусів) і травна система відчуває перевантаження. Що ж стосується власне печінки — вона боїться алкоголю і ліків, прийом в їжу яєць на неї не впливає.

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