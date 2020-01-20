Сім ознак старіння, які повинні вас насторожити

Здоровий раціон, відсутність поганих звичок, фізична активність та турбота про здоров’я допоможуть старіти повільно. Втім, іноді процеси старіння починаються передчасно, що не є втішним явищем. Які ознаки організму повинні насторожити, розповіли фахівці.

Поки нам не доступна вічна молодість, ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям та не допускати передчасного старіння. Про сім ознак старіння, які повинні насторожити вас, розповіло видання Anywell.

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Вісцеральний жир та зайва вага

Вважають, що система індексу маси тіла недосконала, адже вона не враховує додаткову масу м’язів у співвідношенні з жиром. Втім, заперечень не виникає щодо наявності зайвого жиру навколо талії. Такий жир називають вісцеральним, він є ознакою нездоров'я та може свідчити про наявність певних захворювань. Зокрема, його пов'язують із підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.



Якщо вам доводиться зволожувати шкіру надто часто, це може бути тривожною ознакою/Фото:Unsplash

Суха, тьмяна шкіра

Шкіра – наш найбільший орган, це показник стану внутрішнього здоров'я організму. Стрес, наявність поганих звичок, неправильний раціон, екологія, сонце можуть генерувати велику кількість вільних радикалів. А вони, як відомо, є причиною окислювального стресу, який старить клітини шкіри та тіла загалом.



Сидячий спосіб життя вважають повільним вбивцею/Фото:Unsplash

Сидячий спосіб життя

Тривале сидіння обов’язково негативно впливає на стан вашого здоров'я, навіть якщо, ви не помічаєте жодних негативних ознак. Фахівці зазначають, що якщо сидіти 13 годин щодень, то навіть тренування не здатні нівелювати наслідки.

Найкращим рішенням, окрім регулярних занять спортом, буде активність кожного дня: підіймайтеся сходами, а не ліфтом, робіть розминку впродовж дня, менше користуйтеся транспортом, а ходіть пішки!



Неможливість сконцентруватися є ознакою старіння мозку/Фото:Unsplash

Проблеми з пам'яттю

Забудькуватість – ознака старіння, якщо ви помітили, що вам складно пригадати ті чи інші події, ймовірно, ви не дбаєте про себе та зокрема, свій мозок належним чином. Уникайте стресових ситуацій, недосипання та неправильного харчування – це негативно впливає на ваше здоров'я та прискорює процеси старіння.



Нестача сну головна причина втоми/Фото:Unsplash

Відчуття постійної втоми

До відчуття втоми зазвичай призводить неякісний сон. Нестача сну призводить до того, що організм не здатний контролювати рівень цукру належним чином. До того ж, організм не встигає здійснити детоксикацію. Аби не відчувати втому постійно, спробуйте спати мінімум 7 годин на добу.



Аби відтермінувати старіння, харчуйтеся правильно/Фото:Unsplash

Проблеми з травленням

Стан кишківника часто пов'язаний з хронічним запаленням всього організму, що відповідно призводить до старіння. Аби налагодити процеси травлення, додайте в раціон продукти багаті на клітковину, позбавтеся оброблених продуктів та попіклуйтеся про те, аби в раціоні була достатня кількість пробіотиків.

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