Сім поширених причин, через які виникає грижа хребта

Сидяча робота та зайва вага збільшують ризик виникнення грижі. Якщо ви час від часу відчуваєте тупий біль у спині під час занять спортом, то це може бути симптомом міжхребцевої грижі.

Грижа небезпечна тим, що тисне на хребець. Через що хребці можуть тертися між собою. Виникає біль та запальні процеси.

Грижа давить на корінці спинномозкових нервів. Обмеження корінця нерва теж досить болісне. Але справа не тільки в болю: тиск на нервові закінчення може обернутися радикулітом і навіть паралічем.

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Грижа давить на розташовані поруч кровоносні судини. Через це погіршується кровопостачання органів і тканин. Нерідко страждає мозок.

Через що виникає грижа

1. Ви регулярно піднімаєте щось важке, навантажуючи поперек або плечі.

2. Ви падали чи іншим чином травмували спину.

3. У вас є проблеми з поставою — сколіоз або звичка сидіти в згорбленій позі.

4. Ви проводите багато часу сидячи.

5. Ви страждаєте остеохондрозом.

6. У вас зайва вага.

7. Ви постійно недосипає, через що хребет не встигає відновитися після денних навантажень.

Якими бувають симптоми грижі хребта

Час від часу виникає біль незрозумілого походження у попереку та шийному відділі хребта.

Може виникати стріляючий біль. Біль також може виникати у попереку і віддавати у ногу чи стегно.

Біль у шийному відділі хребта, яка віддається в плече або руку.

Може поколювати у пальцях ніг абр у паху, частішає оніміння.

Порушується робота сечостатевої системи: нетримання або затримка сечі, запори, діарея, проблеми з ерекцією.

Виникають регулярні головні болі, запаморочення, стрибки артеріального тиску без видимих причин.

При наявності одного з симптомів – зверніться до лікаря.

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