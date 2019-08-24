Сім секретів успішного лікування прищів

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Сім секретів успішного лікування прищів
Сім секретів успішного лікування прищів / mitchj.info

Єдиного універсального методу, який би гарантовано лікував акне, не існує. Оскільки при акне (вугревій хворобі, прищах) виникає цілий комплекс проблем, то і лікування хвороби — серйозний і тривалий процес.

Дерматолог-косметолог Олена Абрамчук розповіла, що потрібно врахувати при лікуванні акне.

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1. Пацієнт повинен бути налаштований на тривале лікування.

2. Не можна "помазати бовтанкою, попити таблетки" і різко кинути. Обов'язково повинно бути поступове завершення основного лікування, терапія, правильний домашній догляд, щоб запобігти загостренню.

3. Захворювання залежить від багатьох факторів. Дієта ніколи не вилікує акне. Важливу роль відіграє місцеве лікування, особливо в період закінчення основної терапії.

4. Акне впливає на психологічне здоров'я, тому не бійтеся йти до психотерапевта. 

5. Якщо є ознаки гіперандрогенії (гірсутизм – ростуть темні, жорсткі волосся у жінок за чоловічим типом; проблеми з циклом; безпліддя), дерматолог може лікувати вас все життя — одні висипання пройшли, інші з'явилися.

Як лікувати акне
Як лікувати акне

Необхідно обстеження гормонів. Як мінімум – сироватковий рівень вільного тестостерону.

6. Косметолог не розв'яже проблему. Для пацієнта це все прищі, а для лікаря — акне, розацеа, періоральний дерматит, фолікуліт та інші акнеподібні висипання.

І чистка – не метод лікування, і пілінг теж, в окремих випадках це відмінна допоміжна терапія.

7. Ретиноїди всередину (ізотретиноїн) не панацея від усього.

Але дуже хороший препарат для важкого ступеня акне; коли не допомагає місцеве лікування; у пацієнтів, які дуже бояться рубців постакне.

Ретиноїди протипоказані в період планування і в вагітність, бо викликають каліцтва плоду. Після курсу лікування вагітніти можна через 1 місяць.

Доза препарату підбирається строго індивідуально, необхідно здати аналізи (хоріонічний гонадотропін, аланінамінотрансфераза в плазмі, холестерин, тригліцериди).

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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