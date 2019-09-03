Сім шкідливих порад гінеколога, яких не варто дотримуватись

Відвідувати гінеколога потрібно раз у пів року і при кожній зміні сексуального партнера. Це – запорука здоров’я жінки, адже візити до лікаря зможуть вберегти її від розвитку небезпечних хвороб.

Гінеколог Осипенко Анна назвала найшкідливіші поради лікаря, які нашкодять здоров'ю.

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Яких порад гінеколога не варто дотримуватися

1) якщо у Вас дискомфорт у піхві, свербіж, виділення – це, звичайно, молочниця. Не треба здавати мазки і тим більше ходити до лікаря, просто можна випити ліки, які активно рекламують по телебаченню. А якщо не допомогло, то доза мала, варто ще випити.

2) ніколи не розповідайте гінекологу про інших свої хвороби. Якщо прийшли до лікаря з порушенням циклу, то не розповідайте, які ліки приймаєте, його ж це не стосується. Нехай лікує те, що турбує.

3) хороший лікар визначає все з огляду. Тому з порога мовчки роздягайтеся. Якщо він професіонал – то він сам все зрозуміє. Не немає потреби дурні питання та марнувати час.

4) якщо не настає вагітність – погано намагаєтеся сексом. Потрібно поміняти позу, займатися сексом в іншу фазу місяця і покласти під подушку сокиру, тощо. І немає потреби звертатися до лікаря, адже ви – здорові.



Які поради гінеколога є шкідливими

5) рекомендації лікаря схуднути і вести здоровий спосіб життя – це заздрість. Нехай лікар на себе подивиться.

6) припекти ерозію – громадянський обов'язок кожної жінки, що народила. А всі аналізи – лише гроші на вітер.

7) перерваний статевий акт – найкращий метод контрацепції. Немає потреби пити хімію і засовувати в себе спіралі всякі. Це шкідливо.

Здоров'я 24 застерігає не займатися самолікуванням та звернутися до компетентного лікаря. І у жодному разі не дотримуйтеся цих шкідливих порад!

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