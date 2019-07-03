Сімейні кризи: чому виникають та як побороти

Сімейні кризи – це психологічні труднощі, що виникають в сім'ї. Вони можуть виникати на різних етапах шлюбу.

Про сімейні труднощі та їхнє вирішення розповів лікар-психотерапевт, психіатр-нарколог Арсеній Басе.

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Чому виникають сімейні кризи?

Нормативні кризи, з якими стикається у своєму розвитку будь-яка сім'я:

- народження дитини;

- вікові кризи самого подружжя;

- дорослішання дитини, від'їзд з батьківського дому;

- зменшення сексуальної активності у чоловіків і настання клімаксу у жінок.

Ненормативні, викликані особливими обставинами та виникають не у всіх сім'ях:

- втрата робочого місця одним з подружжя;

- погані відносини з родичами;

- важка хвороба одного з подружжя, дитину або близького родича;

- подружня зрада і так далі.



Розмови допоможуть подолати сімейну кризу

Симптоми сімейних криз

Головним симптомом сімейного кризи є відсутність емоційного контакту і підтримки між подружжям, зменшення бажання подружжя до інтимної близькості.

Як вийти з сімейної кризи?

Найчастіше складно зізнатися не тільки один одному, але і собі в тому, що проблема існує. Є дуже поширена, але помилкова думка, що якщо про проблему не говорити – значить її немає. Але вирішувати труднощі краще відразу, поки вони не накопичилися в лавину. Немає відносин без сварок і конфліктів, але від всіх розбіжностей потрібно позбавлятися на корені. Не слід тримати образи в собі та думати, що все вирішиться само собою.

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Проблеми в сім'ї є частою причиною звернення до сімейного психолога або психотерапевта, адже щасливі відносини – це постійна робота, заснована на взаємній повазі й терпінні. Більшість сімейних складнощів, з якими подружжя звертаються до психолога можливо подолати. Головне – довіра до фахівця й бажання подружжя знайти вихід з ситуації, що склалася.

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