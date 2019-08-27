Сімейна лікарка перетворила сільську амбулаторію на майже приватну клініку: відео

На Львівщині сімейна лікарка вдосконалила сільську амбулаторію. У старій – самотужки робила ремонти, у новій – виборює фінансування на місцевому та обласному рівнях. Тож тепер Давидівський медзаклад виглядає та працює не гірше, ніж приватні клініки.

Ірина Гнатів приїхала у село Давидів ще 2006 року. Молода лікарка спершу стала в.о. головного лікаря, потім — офіційно очолила місцеву медицину.

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Ще в старій амбулаторії самотужки й частково своїм коштом робила ремонти. Тоді ж і боролася за довіру жителів.

Брала кардіограф, ішла в село. Хата в хату. Спочатку не сприймали. Говорила: "Я – ваш лікар. Я тут розпочала свою роботу. Давайте я вам зроблю кардіограму". Хтось відкривав двері, хтось не відкривав. По-різному було?

– розповіла головна лікарка Давидівської амбулаторії Ірина Гнатів.

Також лікарка просила священиків розказувати парафіянам про різні акції здоров'я. І це спрацювало – довіра зросла.



Ірина Гнатів

У новеньку амбулаторію медики переїхали 2010 року. А наприкінці 2018 року підписали угоду з Національною службою здоров'я України. І тепер мають фінансування від неї, також – підтримку від Давидівської громади.

З нашою сільською радою, з їхньою допомогою ми подавалися на обласні мікропроекти, і, власне, перемогли. Отримали цей гематологічний аналізатор, і два аналізатори сечі. Один в цій амбулаторії ми поставили, а другий – в ще одній амбулаторії, в Чишках,

– зазначила Ірина Гнатів.



Гематологічний аналізатор, який виграла лікарня

Ірина живе в амбулаторії. Тож до робочого кабінету їй – пару хвилин. До сьогодні назбирала понад 1900 пацієнтів. Серед них – жителі сусідніх сіл, Львова і навіть є пацієнт зі столиці. Ще перед початком прийому до неї стоїть черга.

"Їхав мужчина, йому стало по дорозі погано, він запитав, де є найближчий медичний заклад. В нього був серцевий напад, і він звернувся до нас. Надали допомогу, і через три місяці приїхав подякувати, сказав, що хоче підписати зі мною декларацію", – згадала головна лікарка.



У Ірини понад 1900 пацієнтів

Тепер у Давидові можуть похвалитися не лише професійною лікарською допомогою, а й значно кращими умовами прийому пацієнтів.

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Лікарня у Демидові