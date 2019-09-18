Сімейного лікаря можна обрати онлайн

Відтепер українці зможуть з телефону обрати сімейного лікаря та перевірити фінансовий стан лікарні.

Перший заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб і голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко зазначили, що завдяки цьому медична реформа стане більш прозорою.

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Інструмент "Відкрита реформа" реалізовано Агенцією журналістики даних у межах проєкту USAID/UK aid "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".



Ініціатива "Відкрита медреформа"

Кому буде корисний інструмент

Дані будуть корисними для пацієнтів, які хочуть обрати лікаря. Проєкт дозволяє легко проаналізувати завантаженість спеціалістів у будь-якому медичному закладі.

Для цього потрібно:

1. Зайти на сайт "Відкрита реформа".

2. Зайти на "Таблицю для вибору лікарів".

3. Ввести прізвище лікаря або назву медичного закладу.



Пацієнт може перевірити завантаженість лікаря

Пацієнт зможе побачити, скільки підписаних декларацій є у лікаря, у якому закладі він працює та за якою адресою.

За допомогою інструменту також можна оцінити фінансовий стан амбулаторії: скільки вона отримує коштів відповідно до кількості декларацій на кожного лікаря і на що витрачає.

Завдяки інформації про завантаженість лікаря та матеріального стану установи пацієнт може прийняти рішення щодо підписання декларації.

Які ще дані можна дізнатися з ініціативи

1) Кількість підписаних декларацій.

2) Кількість декларацій по регіонах.

3) Таблиця для вибору лікарів.

4) Таблиця закупівель лікарень.

5) Порівняння закупівель ліків.



Які ще дані можна дізнатися з "Відкритої медреформи"

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