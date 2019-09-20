Симптоми раку грудей у чоловіків

На появу раку молочної залози у чоловіків може вплинути надмірна вага та зловживання алкоголем, а також порушення роботи печінки.

Американські лікарі розповіли про збільшення діагнозів раку грудей серед чоловіків. У 2019-му році у США зафіксували близько 2670 випадків цієї онкології у чоловіків та 500 смертей.

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Експерти наголошують, що на відміну від жінок, для чоловіків мамографія не є надто успішною. Проте для чоловічої діагностики чудово підходить скринінг. Він може виявити захворювання у чоловіків на ранній стадії частіше, ніж у жінок.



У США від початку 2019-го року від раку грудей померло 500 чоловіків

Для порівняння: на кожні 1000 обстежень молочної залози у чоловіків було виявлено 18 випадків раку, в той момент як у жінок скринінг діагностував лише 5 випадків.

Рак грудей у чоловіків – симптоми Новоутворення у грудях або під пахвами

Свербіж або лущення шкіри на грудях

Виділення з соска

Втягнутий сосок

Зміна розміру грудей та почервоніння

Дослідники також виявили, що основні фактори ризику раку грудей у чоловіків – це мутації BRCA1 або BRCA2.

Чоловікам, які хочуть зменшити ризик раку молочної залози, слід підтримувати здорову вагу та стримуватись від алкоголю.

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