Симптоми раку грудей у чоловіків

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Рак грудей у чоловіків
Рак грудей у чоловіків / https://ukrslovo.net/interesting-facts/zdorovya/92499.html

На появу раку молочної залози у чоловіків може вплинути надмірна вага та зловживання алкоголем, а також порушення роботи печінки.

Американські лікарі розповіли про збільшення діагнозів раку грудей серед чоловіків. У 2019-му році у США зафіксували близько 2670 випадків цієї онкології у чоловіків та 500 смертей.

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Експерти наголошують, що на відміну від жінок, для чоловіків мамографія не є надто успішною. Проте для чоловічої діагностики чудово підходить скринінг. Він може виявити захворювання у чоловіків на ранній стадії частіше, ніж у жінок.

Рак грудей у чоловіків
У США від початку 2019-го року від раку грудей померло 500 чоловіків 

Для порівняння: на кожні 1000 обстежень молочної залози у чоловіків було виявлено 18 випадків раку, в той момент як у жінок скринінг діагностував лише 5 випадків.

 
Рак грудей у чоловіків – симптоми
  • Новоутворення у грудях або під пахвами
  • Свербіж або лущення шкіри на грудях
  • Виділення з соска
  • Втягнутий сосок
  • Зміна розміру грудей та почервоніння

Дослідники також виявили, що основні фактори ризику раку грудей у чоловіків – це мутації BRCA1 або BRCA2.

Чоловікам, які хочуть зменшити ризик раку молочної залози, слід підтримувати здорову вагу та стримуватись від алкоголю.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань Онкозахворювання Чоловіче здоров’я
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