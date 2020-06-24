Синдром подразненого кишківника: знайшли простий спосіб побороти розлад
Чим більше кроків в день роблять молоді люди, які страждають від синдрому подразненого кишківника (СРК), тим менше їх мучать симптоми цього розладу.
Це показало нове дослідження, яке опублікували в PLoS ONE.
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Вчені спостерігали за 78 дівчатами і 23 юнаками, середній вік яких був 20 років. СРК в учасників дослідження був діагностований в проміжку з 2015 по 2018 рік, ступінь тяжкості розладу була легкою.
Всі учасники періодично проходили оцінку інтенсивності симптомів СРК за шкалою від 1 (дуже легкі) до 7 (дуже важкі). У цьому дослідженні тяжкість симптомів у пацієнтів була тим менше, чим більше кроків в день вони робили. У тих, хто проходив 4 тисячі кроків в день, ризик розвитку важких симптомів (5 балів) був 78%, 6 тисяч – 70%, 8 тисяч – 59%, 10 тисяч – 48%.
Виходячи з наших даних, збільшення кількості кроків в день з 4 тисяч до 9500 призводить до полегшення тяжкості симптомів на 50%,
– зазначили вчені.
Раніше вже було відомо, що у фізично активних людей СРК протікає набагато легше, ніж у тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Вчені вказують, що нове дослідження дає лікарям конкретну інформацію, як необхідно міняти рівень фізичної активності молодим людям, щоб полегшити інтенсивність симптомів СРК на 1 бал.