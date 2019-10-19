Синдром дитячого струсу: симптоми, чому виникає та які може мати наслідки

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Синдром дитячого струсу: причини та лікування
Синдром дитячого струсу: причини та лікування / unsplash.com

Синдром дитячого струсу (СДС) або синдром струсу немовляти – це пошкодження головного мозку в результаті грубої тряски новонародженого.

СДС зустрічається у дітей до 5 років. Найбільш небезпечно струшування дітей до 2-х річного віку, розповіла педіатр Ангеліна Сінельнікова.

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Чому виникає синдром дитячого струсу?

  1. Найчастіша причина – струшування дитини роздратованими батьками;
  2. Підкидання в повітря;
  3. Занадто активне хитання в ліжечку;
  4. Струс при ДТП.

Які наслідки синдрому дитячого струсу?

Голова малюка щодо тіла дуже велика, а м'язи шиї ще слабкі, щоб утримати голову при трясці. При струшуванні мозок вдаряється об стінки черепа, відбувається крововилив і розрив нервових закінчень.

СДС – небезпечне захворювання
СДС – небезпечне захворювання

Ця травма може призвести до розумової відсталості, глухоти, сліпоти, парезів, паралічів і смерті.
Понад 80 відсотків випадків дітей з СДС закінчується інвалідністю, 10-20% випадків – смертю (близько 30% з них не встигають отримати медичну допомогу).

Симптоми синдрому дитячого струсу

Підвищена сонливість, відсутність апетиту, втрата свідомості, блювання, судоми, втрата слуху, набряк очей, носова кровотеча.

При наявності таких симптомів зверніться до лікарні для діагностики за допомогою рентгена, КТ або МРТ головного мозку.

У всіх батьків бувають моменти, коли безперервний плач дитини розлючує. Це звичайна ситуація.
Але в моменти, коли відчуваєте, що втрачаєте контроль над собою, краще покладіть дитину, вийдіть з кімнати і заспокойтеся. Або передайте її в руки іншого з батьків.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Діти Здоров'я Мозок Новини Здоров'я Медицина
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