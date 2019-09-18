Синдром Маршалла: основні симптоми та лікування

Синдром Маршалла або Синдром PFAPA (Periodic Fever, Aphtousis stomattis, Pharingitis, cervical Adenitis) – це захворювання, яке включає періодичну лихоманку, лімфаденіт, фарингіт, афтозний стоматит.

Синдромом PFAPA страждають діти раннього віку, початок припадає на вік до п'яти років, зазначає лікар Катерина Павленко-Чуняк.

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Причини розвитку синдрому Маршалла

Причина цього захворювання невідома. У періоди лихоманки імунна система активована.

Ця активація призводить до запальної реакції з лихоманкою і запалення в порожнині рота.

Запалення виліковується самостійно, оскільки між двома епізодами ніяких ознак запалення немає. Під час нападів в організмі відсутній будь-який збудник інфекції, тобто людина не є заразною.

Симптоми хвороби

Синдром Маршалла – симптоми рецидивуюча гарячка, що супроводжується

біль у горлі,

виразки у ротовій порожнині

збільшення шийних лімфатичних вузлів.

Епізоди лихоманки різко починаються і тривають протягом трьох-шести днів. Вони можуть повторюватися кожні 3-6 тижнів, іноді дуже регулярно.

Між епізодами дитина відчуває себе добре і веде нормальний спосіб життя. У період між нападами дитина справляє враження абсолютно здорової.

Симптоми синдрому Маршалла

Діагностика синдрому Маршала

Жодних лабораторних аналізів або методів візуалізації, специфічних для діагностики PFAPA-синдрому, не існує.

Лікарю може знадобитися показники аналізів крові, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) або рівень С-реактивного білка (СРБ) в крові, лейкоцити, під час нападів підвищуються.

Лікування захворювання

Полегшити перебіг захворювання може парацетамол або нестероїдні протизапальні препарати.

Деяким пацієнтам може бути показане видалення мигдалин, особливо, якщо через хворобу значною мірою страждає якість життя дитини та її сім'ї.

У цей період дитині можна робити щеплення.

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