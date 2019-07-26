Синдром неспокійних ніг: чому "крутить" кінцівки, як лікувати та діагностувати

Синдром неспокійних ніг (СНН) – це стан, який проявляється неконтрольованим бажання рухати ногами, зазвичай через незрозумілий внутрішній дискомфорт.

Переважно проявляється ввечері, перед сном, або вночі, прямо під час сну. Але може також початися при тривалому знаходженні в положенні сидячи: в літаку, машині, театрі або навіть кіно. Відмітна риса СНН: коли рухаєте ногами – стає легше, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Читайте також: П'яткова шпора: що це, причини та лікування

Розлад може початися в будь-якому віці, протікати епізодично і зникати. Або турбувати регулярно, з тенденцією до погіршення. Але саме по собі захворювання не небезпечне, і звичайна корекція способу життя може допомогти поліпшити стан.



Синдром неспокійних ніг виникає у будь-якому віці

Симптоми синдрому неспокійних ніг

Головний і основний симптом – незрозуміле бажання рухати ногами. Також характерне: полегшення при русі ногами, виникнення СНН ввечері або вночі.

Досить часто пацієнти не можуть описати, що спонукає їх рухати ногами. Вони можуть описувати неприємні відчуття, як свербіж, пульсація, проходження електричного струму або біль. Але не варто плутати СНН з посмикування кінцівками коли ви засинаєте – це інше.

Причина синдрому неспокійних ніг

Невідомо. Вчені вважають, що це через дисбаланс дофаміну в головному мозку (один з основних нейромедіаторів, що спонукають нас рухатися). Відзначається, що у літніх, людей зі спадковою історією СНН і у вагітних стан протікає дещо гірше.

Також важливо виключити проблеми з нирками, діабет, нейропатію, анемію та інші захворювання, які можуть бути причиною або погіршувати перебіг СНН. Плюс, до дискомфорту в ногах можуть вести деякі медикаменти (психоактивні препарати, антидепресанти, антигістамінні).

СНН не веде до серйозних проблем зі здоров'ям, крім погіршення якості сну. Але у свою чергу, безсоння може привести до депресії, зниження продуктивності.



Синдром неспокійних ніг не є небезпечним

Лікування синдрому неспокійних ніг

Якщо зміна способу життя не допомагає (відмова від: психоактивних речовин, куріння), варто звернутися до медикаментозного лікування. Лікарі можуть призначити: антагоністи дофаміну, кофеїновмісні знеболювальні, прегабалін, і короткий курс снодійних (не більше 10 днів.

Якщо перед сном з'явилися неприємні відчуття у ногах можна зробити:

Масаж ніг Гарячу ванну Теплі або холодні компреси Йога або медитація Прогулянка

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.