Синдром подразненого кишківника: симптоми та лікування

Синдром подразненого кишківника (СРК) є найпоширенішим психосоматичним розладом. Цією недугою хворіють близько 20% населення.

Пік захворюваності припадає на молодий працездатний вік 30-40 років. У пацієнтів з СРК досить високий показник спадкових психосоматозів. Такого роду патологія мала місце у 70% родичів 1,2 і 3 ступені споріднення.

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За деякими даними у 85% пацієнтів з СРК в перші роки життя зазначалося наявність шлунково-кишкового варіанту дитячої невропатії (анорексія, часті відрижки, тривалі періоди послаблень стільця або запори).

Синдром подразненого кишківника – що це? Це функціональний розлад кишківника, що характеризується болем в животі через функціональні зміни нервових сплетень кишківника та перистальтики кишок, попри те, що у хворого немає ніяких відхилень за результатами клінічних тестів. Також при цьому синдромі виникає також загальний дискомфорт в животі, що полегшується дефекацією.

Цікавий факт, що хворі СРК в дитячі роки, саме під час захворювань, частіше отримували підвищену увагу, турботу і подарунки від батьків. І надалі у цих пацієнтів простежується тенденція використовувати хворобу як фактор, який звільняє їх від розв'язання життєвих проблем, як засіб привернути до себе увагу і турботу.



Лікувати синдром подразненого кишківника важко

Симптоми синдрому подразненого кишківника

СРК – це не діагноз, це просто сукупність симптомів.

метеоризм;

кольки і дискомфорт в області кишківника;

бурчання;

діарея.

Лікування синдрому подразненого кишківника

Повноцінні дослідження по терапії СРК мало і тому алгоритмів терапії фактично немає. Плюс маємо парадокс: симптоми включають як тілесні, так і психічні прояви, займаються проблемою гастроентерологи та психотерапевти, але єдиної картини немає.

Антидепресанти й психотерапія зазвичай ефективніша, ніж лікування, спрямоване виключно на "тілесну" складову. Іншими словами, антидепресанти в перспективі дадуть кращий результат щодо діареї, ніж лоперамід, хоча зупинити пронос "тут і зараз" простіше лоперамідом.

Найбільшою мірою при СРК підтверджений ефект антидепресантів і когнітивно-поведінкової психотерапії. Вибір конкретного препарату враховує особливості симптомів у пацієнта. У більшості випадків першим вибором повинні бути антидепресанти, що підвищують рівень серотоніну. При виборі всередині групи варто орієнтуватися на особливості "тілесних" проявів.

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