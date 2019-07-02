Синдром постійного сексуального збудження: у яких жінок він виникає

Синдром постійного сексуального збудження (PGAD) – це незвичайний розлад, який важко піддається лікуванню. Цей синдром визнали таким лише недавно.

Сексолог Світлана Грабова інформує: хвороба полягає в тому, що жіночі геніталії збуджені протягом декількох годин, днів, тижнів і навіть довше. При цьому жінка не хоче займатися сексом.

Читайте також: Комплекс забороненого плоду: чому хочеться сексу з незнайомцями

Секс не приносить полегшення, а оргазми не зменшують збудження. Цей стан можна порівняти зі станом чоловіка, у якого кілька тижнів не проходить ерекція, він відчайдушно хоче, щоб його геніталії розслабилися. При цьому жоден оргазм та еякуляція не приносить йому задоволення.

Причин розвитку цього синдрому – дуже багато, найбільш відомі з них:

1. PGAD виникає після менопаузи у жінок, що мають невралгію статевих органів, при цьому без психологічних відхилень. Цей вид невралгії впливає на спинний кліторальний нерв.

2. PGAD виникає у жінок з афективним розладом, обсесивно-компульсивним розладом, а також у жінок, які стали жертвами сексуального насильства. У цьому випадку розлад має психосоматичний характер, коли жінки неправильно тлумачать відчуття в геніталіях, асоціюючи їх з негативними подіями.

3. PGAD може стати результатом сукупності синдрому неспокійних ніг і гіперактивності сечового міхура.

Деякі ліки допоможуть зняти симптоми захворювання, але радикального лікування не існує.

Щоб уникнути таких проблем у майбутньому потрібно подбати про своє фізіологічне та психосоматичне здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.