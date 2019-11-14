Синдром сухого ока: чому виникає, профілактика та лікування

Синдром сухого ока – це тривале порушення, яке виникає в тих випадках, коли очі не виробляють достатньої кількості сліз або вони випаровуються надто швидко.

Синдром сухого ока може бути причиною нечіткого зору, припухлості, почервоніння і сльозоточивості очей. Він може викликати відчуття поколювання, печіння або присутності стороннього предмета в очах.

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Причини синдрому сухого ока

зниження вироблення сльози через вік, особливо у жінок в період менопаузи; з віком також погіршується стан мейбомієвих залоз повіки, що негативно впливаэ на сльозову плівку; при роботі, що вимагає пильної уваги (на комп'ютері, з документами та гаджетами), людина рідше моргає, що підвищує випаровуваність сльози; несприятливі зовнішні умови (тепле, сухе повітря, задимлені й запилені приміщення, активне і пасивне куріння); при системних захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, склеродермія, гранулематоз Вегенера); носіння контактних лінз; деякі неврологічні та ендокринні захворювання з порушенням нормальної будови повіки (лагофтальм, екзофтальм при гіпертиреозі).



Лінзи можуть викликати синдром сухого ока

Профілактика синдрому сухого ока

стежте за тим, чи достатньо ви моргаєте під час перегляду ТБ, читання або при роботі за комп'ютером, планшетом, телефоном;

робіть перерви, виконуйте зарядку для очей;

не тріть очі;

пийте достатню кількість води і збагачуйте раціон вітамінами А і В2;

стежте за вологістю повітря в приміщенні;

носіть сонцезахисні окуляри;

регулярно перевіряйте зір.

Лікування синдрому сухого ока

Розроблено ряд методів хірургічного лікування, спрямованих на утримання вологи в оці. Проте базовим лікувальним заходом вже протягом багатьох років продовжує залишатися сльозозамінна терапія. Нині в нашій країні зареєстровано десятки препаратів "штучної сльози".

Але їх краще застосовувати за призначенням лікаря. Тому при появі "почуття піску" в очах, зверніться до офтальмолога.

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