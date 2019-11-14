Синдром сухого ока: чому виникає, профілактика та лікування

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Синдром сухого ока: причини, лікування
Синдром сухого ока: причини, лікування / unsplash.com

Синдром сухого ока – це тривале порушення, яке виникає в тих випадках, коли очі не виробляють достатньої кількості сліз або вони випаровуються надто швидко.

Синдром сухого ока може бути причиною нечіткого зору, припухлості, почервоніння і сльозоточивості очей. Він може викликати відчуття поколювання, печіння або присутності стороннього предмета в очах.

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Причини синдрому сухого ока

  1. зниження вироблення сльози через вік, особливо у жінок в період менопаузи;
  2. з віком також погіршується стан мейбомієвих залоз повіки, що негативно впливаэ на сльозову плівку;
  3. при роботі, що вимагає пильної уваги (на комп'ютері, з документами та гаджетами), людина рідше моргає, що підвищує випаровуваність сльози;
  4. несприятливі зовнішні умови (тепле, сухе повітря, задимлені й запилені приміщення, активне і пасивне куріння);
  5. при системних захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, склеродермія, гранулематоз Вегенера);
  6. носіння контактних лінз;
  7. деякі неврологічні та ендокринні захворювання з порушенням нормальної будови повіки (лагофтальм, екзофтальм при гіпертиреозі).

Лінзи можуть викликати синдром сухого ока
Лінзи можуть викликати синдром сухого ока

Профілактика синдрому сухого ока

  • стежте за тим, чи достатньо ви моргаєте під час перегляду ТБ, читання або при роботі за комп'ютером, планшетом, телефоном;
  • робіть перерви, виконуйте зарядку для очей;
  • не тріть очі;
  • пийте достатню кількість води і збагачуйте раціон вітамінами А і В2;
  • стежте за вологістю повітря в приміщенні;
  • носіть сонцезахисні окуляри; 
  • регулярно перевіряйте зір.

Лікування синдрому сухого ока

Розроблено ряд методів хірургічного лікування, спрямованих на утримання вологи в оці. Проте базовим лікувальним заходом вже протягом багатьох років продовжує залишатися сльозозамінна терапія. Нині в нашій країні зареєстровано десятки препаратів "штучної сльози".

Але їх краще застосовувати за призначенням лікаря. Тому при появі "почуття піску" в очах, зверніться до офтальмолога.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Здоров’я очей
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