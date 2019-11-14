Синдром сухого ока: чому виникає, профілактика та лікування
Синдром сухого ока – це тривале порушення, яке виникає в тих випадках, коли очі не виробляють достатньої кількості сліз або вони випаровуються надто швидко.
Синдром сухого ока може бути причиною нечіткого зору, припухлості, почервоніння і сльозоточивості очей. Він може викликати відчуття поколювання, печіння або присутності стороннього предмета в очах.
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Причини синдрому сухого ока
- зниження вироблення сльози через вік, особливо у жінок в період менопаузи;
- з віком також погіршується стан мейбомієвих залоз повіки, що негативно впливаэ на сльозову плівку;
- при роботі, що вимагає пильної уваги (на комп'ютері, з документами та гаджетами), людина рідше моргає, що підвищує випаровуваність сльози;
- несприятливі зовнішні умови (тепле, сухе повітря, задимлені й запилені приміщення, активне і пасивне куріння);
- при системних захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, склеродермія, гранулематоз Вегенера);
- носіння контактних лінз;
- деякі неврологічні та ендокринні захворювання з порушенням нормальної будови повіки (лагофтальм, екзофтальм при гіпертиреозі).
Лінзи можуть викликати синдром сухого ока
Профілактика синдрому сухого ока
- стежте за тим, чи достатньо ви моргаєте під час перегляду ТБ, читання або при роботі за комп'ютером, планшетом, телефоном;
- робіть перерви, виконуйте зарядку для очей;
- не тріть очі;
- пийте достатню кількість води і збагачуйте раціон вітамінами А і В2;
- стежте за вологістю повітря в приміщенні;
- носіть сонцезахисні окуляри;
- регулярно перевіряйте зір.
Лікування синдрому сухого ока
Розроблено ряд методів хірургічного лікування, спрямованих на утримання вологи в оці. Проте базовим лікувальним заходом вже протягом багатьох років продовжує залишатися сльозозамінна терапія. Нині в нашій країні зареєстровано десятки препаратів "штучної сльози".
Але їх краще застосовувати за призначенням лікаря. Тому при появі "почуття піску" в очах, зверніться до офтальмолога.
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