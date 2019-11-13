Синє світло екранів може викликати рак

Синє світло від екранів, а також від світлодіодних ламп збільшує ризик раку молочних залоз і простати, особливо при використанні вночі.

Іспанським вченим з Барселонського інституту глобального охорони здоров'я (ISGlobal) вдалося встановити, що існує зв'язок між штучним освітленням уночі, порушенням ритму дня і ночі і розвитком раку молочної залози і простати.

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Як проходило дослідження?

Фахівці проаналізували дані понад 4000 осіб у віці від 20 до 85 років. Вони з'ясовували ступінь, в якій ці люди піддавалися впливу штучного світла (для цього використовувалися опитування та нічні знімки поверхні Землі).

Результати показали, що у тих людей, які піддавалися впливу синього світла вночі, ризик розвитку раку молочної залози або раку простати збільшувався в 1,5-2 рази в порівнянні з жителями, які могли спати вночі в темряві.



Синє світло до 2 рази підвищує ризик раку

Вчені відзначають, що синє світло випромінюється світлодіодними лампами, які сьогодні часто використовуються в містах для нічного освітлення, а також екранами електронних пристроїв. Вони рекомендують намагатися забезпечувати для сну умови повної темряви, а вечорами використовувати галогенні лампи замість світлодіодних або навіть свічки. Також перед сном не слід дивитися в екрани ноутбуків, смартфонів, планшетів.

Чому так впливає синє світло?

Головна небезпека синього світла, на думку фахівців, в тому, що він порушує здорове виробництво гормону мелатоніну, що впливає на якість сну і біоритми організму. Особливо компоненти синього світла знижують вироблення мелатоніну.

Чим більше виробляється мелатоніну в нічний час, тим вищий рівень серотоніну вдень. Серотонін робить нас щасливими, розслабленими і задоволеними, тому здоровий рівень мелатоніну вночі важливий для запобігання депресії. Також рівень мелатоніну впливає на активність ракових клітин: їх стає більше, якщо його недостатньо,

– пояснили наукові фахівці.

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