Система охорони здоров'я наразі справляється з навантаженням, – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи, які запровадили в Україні, ввели передчасно. Однак це дозволило запобігти збільшенню кількості хворих на COVID-19, які можуть захворіти одночасно.

Головний санітарний лікар України додав, що чинна динаміка захворювань COVID-19 дозволяє системі охорони здоров'я справлятися з навантаженням. Про це Ляшко повідомив під час брифінгу.

Що казали раніше Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог

Він також відзначив ефективність карантинних обмежень в Україні.

Наразі введені нами заходи показують, що у такій динаміці, яка є сьогодні за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного бактеріального генезису, дозволяє нам справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я,

– наголосив Ляшко.

Відповідаючи на питання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, він сказав: "Я не хочу нікого вводити в оманливе відчуття безпеки – все залежить виключно від українців".

Ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше продовжений у часі з метою зменшення кількості людей, яким знадобляться одночасно проведення реанімаційних заходів,

– пояснив головний санлікар.

Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.

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