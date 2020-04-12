Система охорони здоров'я наразі справляється з навантаженням, – Ляшко
Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи, які запровадили в Україні, ввели передчасно. Однак це дозволило запобігти збільшенню кількості хворих на COVID-19, які можуть захворіти одночасно.
Головний санітарний лікар України додав, що чинна динаміка захворювань COVID-19 дозволяє системі охорони здоров'я справлятися з навантаженням. Про це Ляшко повідомив під час брифінгу.
Що казали раніше Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог
Він також відзначив ефективність карантинних обмежень в Україні.
Наразі введені нами заходи показують, що у такій динаміці, яка є сьогодні за кількістю випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного бактеріального генезису, дозволяє нам справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я,
– наголосив Ляшко.
Відповідаючи на питання про те, коли в Україні може бути пік епідемії, він сказав: "Я не хочу нікого вводити в оманливе відчуття безпеки – все залежить виключно від українців".
Ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був невеликим і якомога більше продовжений у часі з метою зменшення кількості людей, яким знадобляться одночасно проведення реанімаційних заходів,
– пояснив головний санлікар.
Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини, втім одужати вдалося 89 хворим.
- В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
- Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини.
- З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.
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