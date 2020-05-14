Ситуація стабільно важка, – мер Чернівців про нестачу ліжок в лікарнях для хворих з COVID-19

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що у місті стабільно важка динаміка захворюваності на коронавірус. Міські лікарні заповнені й ситуація не йде на покращення.

Попри це, 13 травня обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила зняти всі обмеження, які були поза рішенням уряду. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на слова Каспрука в ефірі одного з телеканалів.

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Мер міста розповів, що ситуація в лікарнях загострюється. У медичних установах вже не вистачає ліжок й доводиться шукати місце, де додати ще принаймні декілька десятків ліжкомісць для того, аби продовжувати приймати хворих з важкими симптомами.

Стабільно важка динаміка. На сьогодні у нас міські лікарні заповнені, пробуємо десь там запхнути додаткові кілька десятків ліжок, для того, щоб приймати й лікувати хворих коронавірусів і важкими випадками пневмонії,

– сказав Каспрук.

У Чернівцях чи ненайскладніша епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Україні й станом на 14 травня загальна кількість інфікованих в області перевищує 2,5 тисячі, 1936 з яких активні. 464 пацієнтів вже встигли одужати, але 89 людей померли.

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