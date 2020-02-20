Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо

У селищі Нові Санжари, що на Полтавщині, ще з вечора місцеві протестують проти розміщення там евакуйованих з Китаю українців. Активісти перекрили в'їзди до селища власними автомобілями, вантажівками і навіть тракторами, а пізніше спалахнули сутички з силовиками.

Літак з евакуйованими з Китаю українцями вже прибув до Харкова, а у найближчі кілька годин їх мають доставити до Нових Санжар.

До слова: У Нових Санжарах почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю: відео

Місцеві мешканці проти, щоб евакуйовані відбували карантин у Санжарах

Місцеві мешканці почали збиратися на протест ще ввечері середи, 19 лютого. Вони проти того, аби на каранти евакуйованих поміщали у їхньому селищі.

Причин, чому мешканці Санжар виступають проти є декілька:

вони бояться заразитися коронавірусом;

місцеві впевнені, що така дурна слава негативно позначиться на репутації курортного селища;

банальний брак інформації щодо того, що насправді планує робити влада.

Мабуть, найважливішою є остання причина. Брак інформації лише стає приводом для розповсюдження фейків. Найпопулярніший з них про те, що у Нові Санжари буцімто везуть завідомо хворих на коронавірус людей. Насправді ж у жодного з евакуйованих не виявлено симптомів хвороби.

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Ще одним популярним фейком є те, що буцімто коли у військовому госпіталі помістять евакуйованих, то на карантин протягом 14 днів буде закритим на карантин усе селище.

Поширювати фейки взялися як місцеві активісти, так і засоби масової інформації. Через брак інформації місцеві переконані, що вони "повинні захищати своє селище". Відтак обіцяють стояти до останнього.

Силовики у Нових Санжарах

Ще з самого ранку четверга до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків у маленьке селище на Полтавщині привезли і військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

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У поліції розповіли, що під час проведення акції протестувальники заблокували дорогу. Коли правоохоронці намагалися її розблокувати, дехто з протестувальників чинив опір.

Щоб припинити правопорушення правоохоронці провели бесіди з найбільш агресивно налаштованими протестувальниками. Голова Нацполіції Полтавщини Іван Вигівський закликав учасників акції не порушувати закон.



У Нові Санжари з'їхалися цілі колони поліції та Нацгвардії / скріншот

Сутички місцевих з правоохоронцями

Після прибуття у селище правоохоронці намагалися розчистити в'їзди до нього. Як наслідок, спалахнули сутички з місцевими.

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Коли вони трохи втихли, правоохоронці взялися розштовхувати автомобілі, які перекривали в'їзди у Нові Санжари. Спершу власними силами, а потім їх відтягували бронетранспортерами.

У соціальних мережах почали писати про затримання протестувальників. Втім поліція запевняє, що затримували лише порушників та й то виключно для бесіди. Опісля всіх відпустили.

Сутички місцевих мешканців і правоохоронців у Нових Санжарах: дивіться відео

Що відомо про Нові Санжари?Селище у Полтавській область, центр Новосанжарського району. Кількість населення лише трохи перевищує 8 тисяч осіб. Розташоване воно всього за 35 кілометрів від Полтави.



Евакуйованих мають намір розмістити у медичному центрі "Нові Санжари", розташованому у селищі. Він належить Національній гвардії України.

Нові Санжари Полтавської області: дивіться карту

Евакуація українців з Уханя: коротко про головне

У середу, 20 лютого, літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибув до України спершу у Бориспіль, а потім полетів до Харкова. Звідти їх спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції буде доправлено на територію медцентру "Нові Санжари".

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто лише простудився. Поки вони будуть під карантином протягом 14 днів, санаторій перебуватиме під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки.