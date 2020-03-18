Ситуація вкрай серйозна, – звернення Ємця до українців

Очільник МОЗ Ілля Ємець звернувся до громадян України, аби пояснити введення посилених обмежень під час карантину.

Звернення Іллі Ємця з'явилося на сайті Міністерства охорони здоров'я.

До теми: Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

Ілля Ємець вважає, що багато українців сприймають введені заходи безпеки легковажно, через що нехтують встановленими правилами.

Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких. Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома,

– заявив голова МОЗ.

Ємець додав, що "самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу". Відтак, він закликає українців не бути байдужими до друзів та знайомих та "пропагувати" домашній режим.

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок – захистити український народ,

– додав він.

Станом на 18 березня, в Україні зафіксували 14 випадки зараження коронавірусом та 2 летальних випадки через хворобу.



Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.