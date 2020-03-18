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Ситуація вкрай серйозна, – звернення Ємця до українців

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Звернення Ємця до українців / censor.net.ua

Очільник МОЗ Ілля Ємець звернувся до громадян України, аби пояснити введення посилених обмежень під час карантину.

Звернення Іллі Ємця з'явилося на сайті Міністерства охорони здоров'я.

До теми: Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

Ілля Ємець вважає, що багато українців сприймають введені заходи безпеки легковажно, через що нехтують встановленими правилами. 

Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких. Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома,
– заявив голова МОЗ.

Ємець додав, що "самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу". Відтак, він закликає українців не бути байдужими до друзів та знайомих та "пропагувати" домашній режим. 

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок – захистити український народ,
– додав він.

Станом на 18 березня, в Україні зафіксували 14 випадки зараження коронавірусом та 2 летальних випадки через хворобу.

Як берегтися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Ілля Ємець
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