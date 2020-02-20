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Скалецька два тижні проведе в обсервації разом з евакуйованими українцями: деталі

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Зоряна Скалецька / facebook.com/zoryana.chernenko

Глава міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька оголосила, що наступні 14 днів проведе в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю українцями. Вона сподівається, що її присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться у Нових Санжарах, так і решту країни.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, у МОЗ ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши усі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю. 

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Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку,
– наголосила Скалецька.

Вона визнала, що сьогоднішні події – паніка і несприйняття, негатив та агресія вразили її. Міністерка попросила висловити підтримку евакуйованим українцям, а також подякувала тим, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і усій команді супроводу.

Водночас, Зоряна Скалецька звернулася до своєї доньки, якій завтра виповниться 10 років і пообіцяла відсвяткувати день народження пізніше.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести і виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханю людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео

 

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Автор: Емал Набі
Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Зоряна Скалецька Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини політики
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