Скалецька два тижні проведе в обсервації разом з евакуйованими українцями: деталі

Глава міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька оголосила, що наступні 14 днів проведе в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю українцями. Вона сподівається, що її присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться у Нових Санжарах, так і решту країни.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, у МОЗ ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши усі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

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Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку,

– наголосила Скалецька.

Вона визнала, що сьогоднішні події – паніка і несприйняття, негатив та агресія вразили її. Міністерка попросила висловити підтримку евакуйованим українцям, а також подякувала тим, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і усій команді супроводу.

Водночас, Зоряна Скалецька звернулася до своєї доньки, якій завтра виповниться 10 років і пообіцяла відсвяткувати день народження пізніше.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести і виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханю людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео