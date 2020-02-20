Скалецька два тижні проведе в обсервації разом з евакуйованими українцями: деталі
Глава міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька оголосила, що наступні 14 днів проведе в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю українцями. Вона сподівається, що її присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться у Нових Санжарах, так і решту країни.
Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці. За її словами, у МОЗ ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши усі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.
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Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку,
– наголосила Скалецька.
Вона визнала, що сьогоднішні події – паніка і несприйняття, негатив та агресія вразили її. Міністерка попросила висловити підтримку евакуйованим українцям, а також подякувала тим, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і усій команді супроводу.
Водночас, Зоряна Скалецька звернулася до своєї доньки, якій завтра виповниться 10 років і пообіцяла відсвяткувати день народження пізніше.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести і виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханю людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
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