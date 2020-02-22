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Скалецька показала нове відео із санаторію у Нових Санжарах

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Зоряна Скалецька / 24 канал

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка проходить 14-денну обсервацію з евакуйованими з Уханя, показала свій вид з вікна санаторію Національної гвардії МВС України "Нові Санжари".

Ще вчора Зоряна Скалецька зізналася, що більшість свого часу у перший день обсервації вона провела у телефонному режимі. Згодом міністерка показала у короткому ролику, як виглядає її кімната у санаторії, в якому вона знаходиться разом з евакуйованими українцями та іноземцями.

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А сьогодні, 22 лютого, на сторінці голови МОЗ в фейсбуці з'явився ролик з видом з вікна "Нових Санжар"

"Отак виглядає ранок з вікна кімнати приміщення, в якому перебуваємо ми з евакуйованими українцями з Китаю. Всім доброго ранку", - написала міністр.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Нові Санжари Зоряна Скалецька Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
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