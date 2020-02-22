Скалецька показала нове відео із санаторію у Нових Санжарах

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка проходить 14-денну обсервацію з евакуйованими з Уханя, показала свій вид з вікна санаторію Національної гвардії МВС України "Нові Санжари".

Ще вчора Зоряна Скалецька зізналася, що більшість свого часу у перший день обсервації вона провела у телефонному режимі. Згодом міністерка показала у короткому ролику, як виглядає її кімната у санаторії, в якому вона знаходиться разом з евакуйованими українцями та іноземцями.

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А сьогодні, 22 лютого, на сторінці голови МОЗ в фейсбуці з'явився ролик з видом з вікна "Нових Санжар"

"Отак виглядає ранок з вікна кімнати приміщення, в якому перебуваємо ми з евакуйованими українцями з Китаю. Всім доброго ранку", - написала міністр.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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