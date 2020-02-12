Скалецька розповіла, чи робить МОЗ перевірки у лікарнях

У ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що вона та її колеги навідуються до лікарень з перевірками.

Зоряна Скалецька заявила, що перевірки бувають з різною метою, й у випадку МОЗ – це моніторинг.

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Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ “Прийти, знайти управлінські недоліки й допомогти їх вирішити – це правильно. Ми можемо поінформувати власника про неналежну роботу працівників, проте звільнити лікаря не можемо”.

Як зазначила Міністерка, МОЗ видає ліцензію кожному закладу охорони здоров'я, а перевірки якраз можуть поставити під питання наявність чи доцільності ліцензії в закладі. Втім, у МОЗ конкретно такої процедури ще немає, адже "треба прописати всю процедуру й проінформувати заклади, чому і коли міністерство таке робитиме".

Скалецька каже, що нині важливіше робити такі візити з метою покращення закладу, аби допомогти стати кращими. Втім, зазначила вона, у випадку грубих порушень повинна бути залучена місцева влада, яка має провести відповідний ремонт.

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