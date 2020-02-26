Скалецька розповіла, чи доплачують їй за роботу в обсервації

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, як минають її будні в обсервації у "Нових Санжарах". Також вона відповіла, чи доплачують їй за перебування там.

День Зоряни Скалецької починається і закінчується зі спілкування з журналістами, про це вона заявила під час інтерв'ю телеканалу Радіо Свобода.

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У робочий час у мене багато телефонних дзвінків, нарад по скайпу, так було вчора і позавчора. У міністерстві багато справ, які треба контролювати, роздавати завдання,

– розповіла Міністерка охорони здоров'я.

Як каже очільниця МОЗ, за перебування в обсервації їй не доплачують. Втім, вона впевнена, що "держава і так цінує міністрів".

Також вона розповіла, що знаходить взаєморозуміння з евакуйованими з Уханю. За її словами, у них все в порядку й вони всім задоволені. Проблеми, які виникають – є звичайними й побутовими, наприклад, зламався перехідник чи потрібен адаптер до розетки.

Ознак ГРВІ ні в кого немає, отже хвилюватися причин теж немає.

Що треба знати про сутички у Нових Санжарах: коротко

Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханя українців.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 6 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.



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