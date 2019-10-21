Скалецька розповіла, як ставиться до обов'язкового вакцинування

Нова очільниця МОЗ Зоряна Скалецька вважає, що в Україні вакцинація має бути обов'язковою.

Основною проблемою у щепленні українців вона вважає – відсутність довіри, про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

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Зоряна Скалецька “Ключова проблема в імунізації в тому, що ніхто нікому не довіряє. Не довіряють лікарю: "Навіщо? У мене є інтернет". Не довіряють системі: "Звідки ми знаємо, що ви закупили?" Довіряють мас-медіа, плакатам, смс від сусідів. Вакцинація необхідна державі.”

Водночас вона наголосила, що підтримує ідею обов'язкового щеплення. Але хоче, щоб люди, які мають сумніви або побоювання отримували всю необхідну інформацію про користь вакцинування.

"Треба надавати підтримку людям, що сумніваються, щоб формувати довіру до цієї системи. Можна багато таких речей зробити. Якщо ви сумніваєтесь, зробімо, наприклад, два додаткових аналізи", – розповіла Скалецька.

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