Скалецька відреагувала на скандал у МОЗ: обіцяє розібратись

Звинувачення у тому, що нове керівництво Міністерства охорони здоров’я ставить під загрозу проведення реформ, його очільниця називає необґрунтованими.

Реформи і курс держави визначені – їх ніхто не збирається згортати, про це новопризначена міністерка здоров’я написала на своїй фейсбук-стоірнці.

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Наразі Скалецька перебуває на Генеральній Асамблеї ООН у США. Вона зазначила, що рішення про аудит (перевірку) усіх співробітників МОЗ згідно з загальною позицією про аудит діяльності міністерства прийняли ще до її від'зду. За її словами, це ж рекомендували громадські організації.

Аудит – чесна оцінка роботи. І нашу роботу теж потім будуть оцінювати.Проте наше рішення викликало ряд заяв та необґрунтованих звинувачень, що ми щось згортаємо,

– написала вона.

Нова очільниця МОЗ також зазначила, що її команда "не обнуляє прийняті раніше рішення". Однак, за словами міністерки, є багато питань.

"Чекаю всі сторони "заяв" до себе на зустріч одразу як повернусь. МОЗ працюватиме. Пацієнти і лікарі будуть отримувати те, що гарантоване державою. Аудит буде", – додала Скалецька.

Скандал у міністерстві здоров'я – що про нього відомо?

Працівники Міністерства охорони здоров’я України звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Вони заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ. Зокрема мовиться про те, що нова команда МОЗ домагається звільнення низки співробітників часів керівництва УляниСупрун.

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Співробітники стверджують, що заступник міністра Михайло Загрійчук погрожував "знайти спосіб позбутися" від небажаних людей. Натомість у команді Зоряни Скалецької у відповідь спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.

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