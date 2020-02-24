Скалецька відреагувала на спалах коронавірусу в Італії

Італія стає епіцентром коронавірусу у Європі. Від наслідків вірусу померла вже четверта людина. Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що МОЗ щодня моніторить ситуацію в Італії, де перебуває багато українців.

В ефірі 24 каналу вона розповіла, що МОЗ буде діяти однозначно однаково зі всіма країнами Європи щодо ситуації в Італії.

На часі: В Італії померла четверта людина, в якої виявили коронавірус

"Якщо будуть введені ті чи інші правила обстеження громадян, які прибувають з Італії і будь-що інше щодо перетину кордону, ми будемо діяти однаково і злагоджено в межах міжнародних санітарних правил для того, щоб не перевищувати, скажімо, наші повноваження", – зазначила Скалецька.

Ми моніторимо ситуацію щоденно та узгоджуємо зі всіма нашими колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я для того, щоб однаково реагувати на ситуацію,

– наголосила міністерка.

Коментар Зоряни Скалецької про коронавірус: відео

Що відомо про коронавірус в Італії: коротко

В Італії різко почала зростати кількість хворих на коронавірус.

С таном на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації.

Через це італійській уряд оголосив надзвичайні заходи. Так, у Венеції скасували карнавал, а сусідня Австрія тимчасово припинила залізничне сполучення.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.

За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу