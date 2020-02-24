Скалецька відреагувала на спалах коронавірусу в Італії
Італія стає епіцентром коронавірусу у Європі. Від наслідків вірусу померла вже четверта людина. Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що МОЗ щодня моніторить ситуацію в Італії, де перебуває багато українців.
В ефірі 24 каналу вона розповіла, що МОЗ буде діяти однозначно однаково зі всіма країнами Європи щодо ситуації в Італії.
На часі: В Італії померла четверта людина, в якої виявили коронавірус
"Якщо будуть введені ті чи інші правила обстеження громадян, які прибувають з Італії і будь-що інше щодо перетину кордону, ми будемо діяти однаково і злагоджено в межах міжнародних санітарних правил для того, щоб не перевищувати, скажімо, наші повноваження", – зазначила Скалецька.
Ми моніторимо ситуацію щоденно та узгоджуємо зі всіма нашими колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я для того, щоб однаково реагувати на ситуацію,
– наголосила міністерка.
Коментар Зоряни Скалецької про коронавірус: відео
Що відомо про коронавірус в Італії: коротко
- В Італії різко почала зростати кількість хворих на коронавірус.
- Станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації.
- Через це італійській уряд оголосив надзвичайні заходи. Так, у Венеції скасували карнавал, а сусідня Австрія тимчасово припинила залізничне сполучення.
- Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.
- За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.
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