24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Скалецька відреагувала на спалах коронавірусу в Італії

- Читать новость на русском
Зоряна Скацелька / 24 канал

Італія стає епіцентром коронавірусу у Європі. Від наслідків вірусу померла вже четверта людина. Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що МОЗ щодня моніторить ситуацію в Італії, де перебуває багато українців.

В ефірі 24 каналу вона розповіла, що МОЗ буде діяти однозначно однаково зі всіма країнами Європи щодо ситуації в Італії.

На часі: В Італії померла четверта людина, в якої виявили коронавірус

"Якщо будуть введені ті чи інші правила обстеження громадян, які прибувають з Італії і будь-що інше щодо перетину кордону, ми будемо діяти однаково і злагоджено в межах міжнародних санітарних правил для того, щоб не перевищувати, скажімо, наші повноваження", – зазначила Скалецька. 

Ми моніторимо ситуацію щоденно та узгоджуємо зі всіма нашими колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я для того, щоб однаково реагувати на ситуацію,
– наголосила міністерка. 

Коментар Зоряни Скалецької про коронавірус: відео

Що відомо про коронавірус в Італії: коротко

  • В Італії різко почала зростати кількість  хворих на коронавірус.
  • Станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації.
  • Через це італійській уряд оголосив надзвичайні заходи. Так, у Венеції скасували карнавал, а сусідня Австрія тимчасово припинила залізничне сполучення.
  • Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.
  • За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук