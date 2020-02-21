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Скалецька залишила карантин та покинула Нові Санжари

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Зоряна Скалецька покинула санаторій Нові Санжари / Фотобанк 24 каналу

Міністерка Охорони Здоров'я Зоряна Скалецька попри те, що заявила про готовність перебувати разом з евакуйованими на карантині, наразі покинула Нові Санжари.

У пресслужбі Кабміну підтвердили, Зоряна Скалецька у Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька буде брати участь в брифінгу о 15.00.

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Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватись,
– повідомив представник закладу Нові Санжари Олександр Блінов.

Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли – "треба в неї спитати". До того ж, крім Скалецької у закладі залишаться ще три представники МОЗ.

Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати,
– розповів начальник медзакладу.

Він також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, принаймні, поки вона не поспілкувалась з евакуйованими.

Керівник медцентру також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, адже поки що вона не поспілкувалась з евакуйованими.

Вона може. І я буду йти додому,
– сказав Блінов.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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