Скалецька залишила карантин та покинула Нові Санжари
Міністерка Охорони Здоров'я Зоряна Скалецька попри те, що заявила про готовність перебувати разом з евакуйованими на карантині, наразі покинула Нові Санжари.
У пресслужбі Кабміну підтвердили, Зоряна Скалецька у Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька буде брати участь в брифінгу о 15.00.
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Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватись,
– повідомив представник закладу Нові Санжари Олександр Блінов.
Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли – "треба в неї спитати". До того ж, крім Скалецької у закладі залишаться ще три представники МОЗ.
Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати,
– розповів начальник медзакладу.
Він також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, принаймні, поки вона не поспілкувалась з евакуйованими.
Керівник медцентру також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, адже поки що вона не поспілкувалась з евакуйованими.
Вона може. І я буду йти додому,
– сказав Блінов.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу
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