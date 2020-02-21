Скалецька залишила карантин та покинула Нові Санжари

Міністерка Охорони Здоров'я Зоряна Скалецька попри те, що заявила про готовність перебувати разом з евакуйованими на карантині, наразі покинула Нові Санжари.

У пресслужбі Кабміну підтвердили, Зоряна Скалецька у Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька буде брати участь в брифінгу о 15.00.

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Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватись,

– повідомив представник закладу Нові Санжари Олександр Блінов.

Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли – "треба в неї спитати". До того ж, крім Скалецької у закладі залишаться ще три представники МОЗ.

Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати,

– розповів начальник медзакладу.

Він також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, принаймні, поки вона не поспілкувалась з евакуйованими.

Керівник медцентру також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, адже поки що вона не поспілкувалась з евакуйованими.

Вона може. І я буду йти додому,

– сказав Блінов.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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