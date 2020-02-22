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Скалецька заявила, що після контакту з евакуйованими не виходила за межі санаторію: відео

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Зоряна Скалецька / 24 канал

Зоряна Скалецька прокоментувала чутки про те, що вона нібито покинула стіни санаторію, де вона вирішила бути з евакуйованими з Уханя протягом 14-денної обсервації. За словами голови МОЗ, після контакту з людьми з ізоляції вона не покидала стіни медзакладу "Нові Санжари".

У короткому ролику, який міністерка охорони здоров'я розмістила у соціальних мережах, Зоряна Скалецька зізналася, що була здивованою після того, як побачила мережу з гучними заголовками про свій від'їзд із санаторію після зустрічі з евакуйованими. 

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За її словами, вона вдень у п’ятницю, 21 лютого, зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуває і звідки зможе вийти лише разом зі всіма після завершення терміну обсервації.

Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Олександр Махов, який також відправився евакуювати людей з Китаю і зараз перебуває в обсервації, опублікував фото з Зоряною Скалецькою. 

Журналіст наголосив, що міністерка живе в таких самих умовах, що й інші люди. 

"Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень селекторна нарада. Так само дистанційно. Ввечері зустріч з евакуйованими", – запевняє Махов.

Сутички у Нових Санжарах: основне

  • Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
  • Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
  • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
  • Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
  • Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус 2020 Зоряна Скалецька Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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