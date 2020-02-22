Скалецька заявила, що після контакту з евакуйованими не виходила за межі санаторію: відео
Зоряна Скалецька прокоментувала чутки про те, що вона нібито покинула стіни санаторію, де вона вирішила бути з евакуйованими з Уханя протягом 14-денної обсервації. За словами голови МОЗ, після контакту з людьми з ізоляції вона не покидала стіни медзакладу "Нові Санжари".
У короткому ролику, який міністерка охорони здоров'я розмістила у соціальних мережах, Зоряна Скалецька зізналася, що була здивованою після того, як побачила мережу з гучними заголовками про свій від'їзд із санаторію після зустрічі з евакуйованими.
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За її словами, вона вдень у п’ятницю, 21 лютого, зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуває і звідки зможе вийти лише разом зі всіма після завершення терміну обсервації.
Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Олександр Махов, який також відправився евакуювати людей з Китаю і зараз перебуває в обсервації, опублікував фото з Зоряною Скалецькою.
Журналіст наголосив, що міністерка живе в таких самих умовах, що й інші люди.
"Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень селекторна нарада. Так само дистанційно. Ввечері зустріч з евакуйованими", – запевняє Махов.
Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу
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