Скалецька заявила, що після контакту з евакуйованими не виходила за межі санаторію: відео

Зоряна Скалецька прокоментувала чутки про те, що вона нібито покинула стіни санаторію, де вона вирішила бути з евакуйованими з Уханя протягом 14-денної обсервації. За словами голови МОЗ, після контакту з людьми з ізоляції вона не покидала стіни медзакладу "Нові Санжари".

У короткому ролику, який міністерка охорони здоров'я розмістила у соціальних мережах, Зоряна Скалецька зізналася, що була здивованою після того, як побачила мережу з гучними заголовками про свій від'їзд із санаторію після зустрічі з евакуйованими.

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За її словами, вона вдень у п’ятницю, 21 лютого, зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуває і звідки зможе вийти лише разом зі всіма після завершення терміну обсервації.

Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Олександр Махов, який також відправився евакуювати людей з Китаю і зараз перебуває в обсервації, опублікував фото з Зоряною Скалецькою.

Журналіст наголосив, що міністерка живе в таких самих умовах, що й інші люди.

"Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень селекторна нарада. Так само дистанційно. Ввечері зустріч з евакуйованими", – запевняє Махов.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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